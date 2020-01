TuS Harpen feiert die beste Platzierung seit dem Aufstieg

Für den TuS Harpen verlief die abgelaufene Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga positiv: Lediglich vier Mal musste sich die Mannschaft von Coach Ingo Bredenbröcker geschlagen geben, dazu gab es fünf Remis. Sechs Siege feierten die Kicker vom Steffenhorst. Damit ist Harpen als Tabellensiebter, mit 26 Punkten in die Winterpause gegangen. Und auch wenn man das erste Spiel der Rückserie, das 7:1 über Herne 70, nicht mit berücksichtigt, so hat Harpen im Vergleich zu den Vorjahren einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.

Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga im Sommer 2015 gelang nun immerhin die bisher beste Platzierung vor der Winterpause. „Das war eine richtig gute Hinrunde. Wir waren eigentlich über die gesamte Zeit sehr ehrgeizig“, so Bredenbröcker.

Serie von sechs ungeschlagenen Spielen

Zu Saisonbeginn sah es hingegen noch nicht sonderlich erfolgversprechend aus für die Bochumer. Nach einer recht guten Vorbereitung fing sich Harpen im ersten Saisonspiel eine 1:2-Pleite gegen Aufsteiger Herne 70. „Das war sehr unnötig. Zum Auftakt hatten wir uns definitiv etwas anders erhofft. Die Reaktion meiner Jungs war dann aber sehr stark“, so Bredenbröcker, dessen Team in der Folge mit einer eindrucksvollen Serie auf sich aufmerksam machen konnte.

Sechs Spiele in Folge blieb seine Elf ungeschlagen, lediglich einmal endete eine Partie Unentschieden, den Rest der Spiele gewannen die Harpener. Zu diesem Zeitpunkt war der Höhenflug perfekt und der TuS hatte sich auf dem zweiten Tabellenplatz eingefunden. Zwar folgte eine Niederlage gegen Weitmar 45 und damit auch wieder der tabellarische Absturz – mit einem Remis gegen Riemke und einem eindrucksvollen 4:2-Sieg über Tabellenersten Welper fand Harpen jedoch schnell wieder in die Spur.

Trainer hofft auf eine Steigerung

„Natürlich war die folgende, krachende 0:5-Pleite gegen die Sportfreunde nicht schön. Wir haben aber wieder einmal die passende Reaktion gefunden“, sagte Bredenbröcker, dessen Team sich in der Folge drei weitere Unentschieden sicherte und sich nur im letzten Hinrundenspiel beim 3:4 gegen Wattenscheid 08 noch einmal knapp geschlagen geben musste.

„Wir hatten oft sehr komfortable Zwischenstände. Leider haben wir dann aber häufig nachgelassen und so die Spiele doch noch aus den Händen gegeben. Das sollten wir in diesem Jahr sicherlich noch verbessern“, sagt Bredenbröcker.

Großartig verändern wird sich sein Team im neuen Durchgang nicht. Lediglich Luca Pischaedda hat den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen. Neu mit an Bord ist Simon Freitag, der für sein erstes Seniorenjahr in Harpen unterzeichnet hat Er spielte zuvor bei der U19 von Westfalia Herne. „Natürlich wollen wir die starke Hinrundenleistung nun auch in der Rückserie bestätigen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, sagte Bredenbröcker. Der nächste Test für sein Team steigt am kommenden Sonntag: Zu Hause empfängt Harpen dann den Landesligisten Viktoria Resse (15 Uhr, Steffenhorst).