Bochum. Das Beste zum Schluss. Die Turner des TZ Bochum/Witten haben den Tabellenzweiten KTV Hohenlohe dominiert und schließen die Saison als Fünfter ab.

Turner des TZ Bochum/Witten glänzen zum Abschluss

Mit einem hohen Sieg gegen die Gäste vom KTV Hohenlohe verabschiedete sich das Team des Turnzentrums Bochum/Witten aus der Saison. Dank des 55:19 im vom ersten Wettkampftag nachgeholten Duell mit dem Tabellenzweiten erreichten die Bochumer Rang fünf mit 6:8 Punkten. Erster wurde KTT Oberhausen (14:0) vor Hohenlohe (10:4), TV Isselhorst (8:6) und TSV Grötzingen/Karlsruhe (8:6). Hinter dem TZ landete der TV Hösbach/TV Großostheim (6:8), TV Weißkirchen (4:10) und TSG Sulzbach (0:14).

Durch die zuletzt eingefahrenen Siege gingen die Turner aus Bochum, die den Klassenerhalt in der 3. Bundesliga bereits sicher hatten, hochmotiviert in den letzten Wettkampf und entschieden das Startgerät Boden gleich für sich: mit 10:3 Score-Punkten ging lediglich eines der vier Duelle verloren.

Anspruchsvolle Kür an den Ringen

Das Team des Turnzentrums Bochum/Witten mit dem Vereins-Vorsitzenden Dominik Reichert (l.) Foto: TZ Bochum / Verein

Aber bereits am zweiten Gerät, dem Seitpferd, machten die Gäste aus Baden-Württemberg deutlich, dass Bochum kein leichtes Spiel haben sollte: Hohenlohe erreichte ein Remis und holte damit Punkte auf. Doch vor der Halbzeit konnte Bochum wieder überzeugen. Mit deutlich anspruchsvolleren Küren an den Ringen, die dann auch nahezu fehlerfrei dargeboten wurden, konnte das TZ-Team das Gerät mit einer Wertung von 16:0 für sich entscheiden.

Beeindruckende Sprünge

Auch danach überzeugte die Mannschaft durch sichere Übungen. Sowohl Lars Boerrigter als auch Artur Sahakyan zeigten am Sprungtisch beeindruckende Sprünge mit hohen Ausgangsnoten. Da konnte auch der Hohenloher Mike Hindermann mit einem exzellenten Sprung nicht verhindern, dass auch dieses Gerät an die Bochumer ging. Auch am Barren und am Reck siegten die Gastgeber souverän. Mit 55:19 Score-Punkten holte Bochum den Sieg.

Trainer Petro Lisak war voll des Lobes: „Zu Beginn der Saison waren noch zahlreiche Unsicherheiten bei einzelnen Turnern zu erkennen, aber im Laufe der vielen Wettkämpfe, die auch teilweise mit Siegen belohnt wurden, wurden alle viel sicherer und es freut mich zu sehen, was für ein starkes Team sich heute präsentiert hat.“