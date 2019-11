TT-Team holt ohne Top-Spieler Cetin einen Punkt in Herne

Mit einer Punkteteilung im Nachbarschaftsduell beim TTC Herne Vöde rettete sich das TT-Team Bochum aus einer prekären Situation. Kurz vor dem Spiel der NRW-Liga hatte das Team zunächst eine schlechte Nachricht bekommen: Mustafa Cetin, die Nummer eins, war aufgrund eines Hexenschusses nicht einsatzfähig. Das bedeutete eine erhebliche Schwächung.

Doch die Mannschaft riss sich zusammen und erkämpfte sich am Jürgens Hof in Herne-Horsthausen ein letztlich verdientes Unentschieden. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir ohne Mustafa einen Punkt holen können“, sagte Timo Treichel, der mit drei Siegen maßgeblich am Teilerfolg in der NRW-Liga beteiligt war.

Bochumer laufen lange einem Rückstand hinterher

Lange – bis zum 5:7 – liefen die Bochumer einem Rückstand hinterher. Bis dahin waren alle knappen Spiele verloren gegangen: Peter Zok, Julian Sawatzki, Ersatzmann Jan Weber und auch Treichel mussten ihren Gegnern nach jeweils fünf umkämpften Sätzen gratulieren. Andererseits fuhren die Bochumer durch Treichel, Zok, Sawatzki, Niklas Siepmann und Christopher Brielmann klare Einzelsiege ein und hielten die Partie damit offen.

Für die Wende im Spiel sorgte schließlich Brielmann, der seine erste Saison im Dress des TT-Teams bestreitet. Beim Stand von 5:7 setzte er sich mit 11:9 im Entscheidungssatz durch. Für das umjubelte Finale sorgten schließlich Timo Treichel und Peter Zok im Abschlussdoppel. Die Beiden spielten aufgrund des Ausfalls von Cetin erstmals seit über zwei Jahren wieder zusammen und die eingespielte Paarung Bartnik/Haacke nahezu an die Wand. „Wir waren einen Tacken heißer, uns sind unglaubliche Bälle gelungen“, sagte Treichel zum glatten 3:0-Erfolg am Ende eines turbulenten Tages.