Bochum. In der NRW-Liga im Tischtennis steht der Abstieg des TT-Team Bochum so gut wie fest. In der Landesliga sendete der TuS Querenburg ein Signal.

Es war die erwartete Niederlage: Das TT-Team Bochum unterlag dem NRW-Liga-Tabellenführer SC Arminia Ochtrup deutlich mit 1:9 und wird voraussichtlich absteigen.

Der Gastgeber musste ohne Peter Zok (beruflich verhindert) und Niklas Siepmann (krank) auskommen, zudem musste Mustafa Cetin sein Einzel verletzungsbedingt abschenken. Immerhin gelang Timo Treichel, der nach starker Hinrunde zuletzt etwas schwächelte, der Ehrenpunkt: Er bezwang den früheren Hiltroper Philip Brosch mit 3:1-Sätzen.

Unter dem Strich stand aber eine verdiente Niederlage. Während die Gäste aus Ochtrup den Meistertitel und Oberliga-Aufstieg bejubeln konnten, schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt beim TT-Team immer mehr. Denn durch den Sieg von Konkurrent Lüdinghausen (9:5 gegen Beckhausen) ist der Rückstand zum rettenden Ufer auf fünf Punkte angewachsen. „Die Rettung ist so gut wie unmöglich“, sagte Cetin.

Verbandsliga: Hiltrop nicht zu retten - Koglin überragt bei der DJK Viktoria Bochum

Juliana Koglin überragt bei der DJK Viktoria Bochum. Sie baute ihre Bilanz auf 25:0 Siege aus. Foto: Joachim Hänisch / FUNKE Foto Services

Weiter klare Verhältnisse herrschen beim letztjährigen NRW-Ligisten TTC Post Hiltrop in der Verbandsliga: Das Schlusslicht verlor bei der Reserve von Ochtrup klar mit 0:9 und holte gerade einmal fünf Satzgewinne. Der Abstieg steht fest.

Die Verbandsliga-Damen der DJK Viktoria haben dagegen trotz der unerwarteten 6:8-Niederlage gegen den abstiegsgefährdeten TTC Wuppertal II den Klassenerhalt sicher. Die nach wie vor im Einzel ungeschlagene Juliana Koglin (25:0 Siege) ist die wichtigste Stütze bei dem Damen-Sextett von der Akademiestraße.

Landesliga: Post SV Langendreer verpasst Überraschung gegen Schalke 04

Dem Tabellenführer und designierten Landesliga-Spitzenreiter FC Schalke 04 ein Bein stellen, das hatte sich der Post SV Langendreer vorgenommen. Gestärkt durch vier Siege in Serie hielt der Tabellendritte in dem Topspiel anfangs auch gut mit. Luca Heidrich/Simon Andre gewannen ihr Doppel glatt mit 3:0, doch drei umkämpfte Fünf-Satz-Spiele gingen allesamt verloren. Das Doppel Dennis Heidrich/Christoph Statetzni verlor genauso knapp wie Luca Heidrich und Andreas Hourtz im Einzel. Statt eines möglichen ausgeglichenen Zwischenstandes zogen die Gäste vorentscheidend mit 6:1 davon. Am Ende erfreute die Langendreerer trotz der 3:9-Niederlage zumindest noch der Überraschungssieg von Simon Andre, der Schalkes deutlich stärker eingestuften Thorsten Honefeld in fünf Sätzen niederrang.

Ein Lebenszeichen des TuS Querenburg

Mit zuletzt 4:2-Punkten gab Landesligist TuS Querenburg deutliche Lebenszeichen von sich. Nach 13 Niederlagen in Serie punkteten die Querenburger zunächst gegen den SC Buer-Hassel (8:8), dann fuhren sie einen knappen 9:7-Sieg gegen den TSSV Bottrop II ein, und am Wochenende punkteten sie nun erneut gegen die dritte Mannschaft von Borussia Dortmund (8:8). Trotz der guten Moral scheint der Weg der Hustädter in die Bezirksliga zu führen. Der Vier-Punkte-Rückstand zum Relegationsplatz bei nur noch drei ausstehenden Spielen ist einfach zu groß.