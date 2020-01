Bochum. Mehr Abstiegskampf geht kaum. In der Tischtennis-NRW-Liga erwartet das abstiegsbedrohte TT-Team Bochum den Vorletzten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TT-Team Bochum in Bestbesetzung gegen Abstiegskontrahenten

Das TT-Team Bochum hat den Jahreswechsel in der Tischtennis-NRW-Liga Rauf einem Relegationsabstiegsplatz verbracht. Das Ziel in der am Samstag beginnenden Rückrunde ist es, zwei Plätze vorzurücken und am Saisonende mindestens Rang sechs zu erreichen. Los geht’s am Sonntag um 11 Uhr am Lohring gegen die DJK Borussia Münster, einem von sechs Heimspielen.

Gegen Münster haben die Bochumer noch etwas gutzumachen. Zum Saisonstart handelten sie sich eine unnötige und letztlich ärgerliche 7:9-Niederlage ein. Schließlich gelang den Münsteranern nur noch ein weiterer Sieg gegen Schlusslicht Beckhausen, womit sie letztlich sogar noch schlechter abschnitten als das TT-Team.

Bochum spielt in Bestbesetzung

In der Tabelle liegt TB Beckhausen abgeschlagen mit erst einem Punkt auf dem letzten Platz. Der Vorletzte Münster hat fünf Pluspunkte. Bochum hat sieben und hält sich damit zurzeit noch auf einem Relegationsplatz.

„Im Gegensatz zum Hinspiel können wir jetzt in Bestbesetzung antreten, außerdem vor eigenem Publikum. Alle sind heiß. Ein Sieg ist Pflicht“, sagt TT-Team-Kapitän Mustafa Cetin vor dem Duell gegen den Mitabstiegskonkurrenten.