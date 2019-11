Bochum. Vor dem letzten Spiel der Hinrunde der Frauen-Fußball-Westfalenliga hatte VfL-II-Trainer Nicosia einen Wunsch. Er wurde nicht erfüllt.

Trainer-Wunsch fürs letzte Hinrundenspiel bleibt unerfüllt

Gewünscht hatte sich Trainer Alessandro Nicosia, dass seine Mannschaft, die Westfalenliga-Fußballerinnen des VfL Bochum II, auch noch das letzte Hinrundenspiel gegen die DJK Arminia Ibbenbüren gewinnt. Daraus wurde allerdings nichts. Die Bochumerinnen verloren mit 1:3 (0:2).

In der 34. Spielminute gerieten die Blau-Weißen mit 0:1 in Rückstand, kurz vor der Pause (42.) legte Ibbenbüren noch den Treffer zum 2:0 nach. Im zweiten Durchgang wollte zunächst kein Treffer fallen. Erst in 88. Minuten traf Celina Jürgens zum 1:2-Anschluss. Um noch eine Aufholjagd zu starten, war es zu dem Zeitpunkt allerdings schon zu spät. Außerdem stellten die Gäste nur eine Minute später den alten Abstand wieder her.

Erster Sieg gegen Billerbeck

Trotz der jüngsten Niederlage beschließen die Bochumerinnen die erste Hälfte der Spielzeit auf dem sechsten Platz. Nach anfänglichen Schwierigkeiten musste das neuformierte und junge Team vier Spiele auf den ersten Saisonsieg warten, den sie im fünften Spiel mit 2:1 gegen die DJK VfL Billerbeck einfuhren.

Aus diesem ersten Erfolgserlebnis wurden drei Siege in Folge, nach zwischenzeitlich einer Niederlage folgten zwei deutliche Erfolge und zuletzt sei Misserfolge, wobei sich einer gegen Meisterschaftsfavorit Nummer eins, die Sportfreunde Siegen, zutrug.

Dennoch zeigten die Bochumerinnen einen Aufwärtstrend in dieser Hinserie, mussten sich dabei aber in Geduld üben, bis sie das Trainierte auch im Spiel erfolgreich umsetzen konnten. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte aber klar sein, dass die VfL-Reserve in dieser Spielzeit keine Mannschaft ist, die sich großartige Gedanken um den Klassenerhalt machen muss, wenn sie ihre aktuelle Leistung beibehält.