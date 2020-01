Bochum. Seit Sommer 2013 ist Axel Sundermann Trainer des SC Weitmar 45. Nun gibt der Verein bekannt, dass es in diesem Sommer einen Umbruch geben wird.

Trainer Sundermann verlässt den SC Weitmar 45 im Sommer

Nach sieben Jahren der Zusammenarbeit werden der Fußball-Bezirksligist SC Weitmar 45 und Trainer Axel Sundermann ab Sommer 2020 getrennte Wege gehen. Das teilt der Verein mit. Die Trennung erfolge einvernehmlich. „Wir danken Axel Sundermann außerordentlich für die Arbeit für Weitmar 45 - bis heute!“, heißt es in der Mitteilung.

Unter nicht immer einfachen Bedingungen seien Verein und Trainer in diesen sieben Jahren „zusammen konsequent unseren Weg gegangen“. Eigene Jugendspieler zu gestandenen Seniorenspielern zu entwickeln, sei ausnahmslos das Verdienst von Sundermann, sagte Sportvorstand Robin Berg.

Aufstieg in die Landesliga

Sundermann hatte im Sommer 2013 die Aufgabe bei der 1. Mannschaft des SC Weitmar übernommen, nachdem er zuvor bereits die U17 und auch die U19 trainierte. Berg: „In diese Zeit fiel auch der zweite Landesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte mit unvergessenen Momenten in der Aufstiegsrelegation.

„Die aktuelle Saison, in der wir uns alle mehr erhofft haben, zeigt, dass vielleicht neue Impulse benötigt werden. Auch das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern“, sagt Berg. „Es wird ein Sommer des Umbruchs. Bis dahin wollen wir, eingeschlossen Axel Sundermann mit seinem Team, eine erfolgreiche Rückrunde spielen und diese tolle gemeinsame Zeit gut beenden.“

Vier Testspiele bis zum Rückrundenstart

Derzeit liegt das Team des SC Weitmar in der Bezirksliga Staffel 10 auf Platz acht. Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte steht am 16. Februar ein Heimspiel gegen die SG Herne 70 an. Vier Testspiele hat Sundermann bis dahin noch ausgemacht. Am 15. Januar geht es gegen die Spvg Blau Gelb Schwerin, am 26. Januar gegen den SV Wanne 11, am 2. Februar gegen den SC Obersprockhövel II und am 9. Februar gegen den SC Obersprockhövel.