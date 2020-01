Bochum. Die Vorrunden bei den Hallenmasters der Frauen brachten kaum Überraschungen. Titelverteidiger VfL Bochum gewann seine drei Spiele ohne Gegentor.

Titelverteidiger VfL zieht ohne Gegentor in die Endrunde ein

Die Hinrunde bei den Sparkassenmasters 2020 haben Bochums Fußballerinnen nun absolviert. In vier Gruppen haben sie die sechs Mannschaften ausgespielt, die am kommenden Wochenende weiter um den Titel spielen dürfen.

In der Gruppe A lief es wie im Vorfeld erwartet, als klassenhöchstes Team der Gruppe sicherte sich der Bezirksligist SV Waldesrand Linden mit drei Siegen den Einzug in die Endrunde. Zweiter wurde die Mannschaft vom SV Langendreer 04, die sich im Anschluss an die Gruppenspiele noch einmal beweisen musste. In Gruppe B kam es unterdessen zu einer kleinen Überraschung.

Union Bergen gewinnt und zieht in die Endrunde ein

Hier holte sich Kreisliga-Tabellenführer SV Eintracht Grumme ungeschlagen den Gruppensieg und den sicheren Einzug in die Endrunde. Sie gewannen mit 1:0 gegen Bezirksligist SC Union Bergen sowie mit 2:0 gegen BW Weitmar 09. Gegen den TuS Harpen sicherten sie sich mit dem 0:0 einen Punkt und belegten somit mit sieben Punkten Rang eins.

Damit verwiesen sie Union Bergen mit sechs Punkten auf Rang zwei, die im Qualifikationsspiel schließlich auf Langendreer trafen. Dort hatte Bergen mit 5:3 die Nase vorn und zog ebenfalls in die Endrunde ein.

Drei Siege und kein Gegentor für Titelverteidiger VfL

Westfalenligist SV Höntrop und Regionalligist VfL Bochum gaben sich in den Gruppen C und D in diesem Jahr keine Blöße. Mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 19:2 sicherte sich Höntrop als Erster der Gruppe C den Einzug in die Endrunde. Auf Rang zwei und somit in die Qualifikation schaffte es die Mannschaft des SF Westenfeld (Kreisliga B).

Die Titelverteidigerinnen vom VfL machten mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 28:0 in Gruppe D alles klar, die Mannschaft von DJK Wattenscheid belegte hinter ihnen den zweiten Platz.

Weiter geht es am Samstag in zwei Dreiergruppen

Das letzte Spiel der Vorrunde wurde dann noch einmal spannend. Für die Qualifikation standen sich Westenfeld und Wattenscheid gegenüber. In einer bis zum Schluss spannenden Partie gewann schließlich Westenfeld mit 2:1 und spielt somit ebenso weiter um den Titel.

Weiter geht es nun am kommenden Samstag. In zwei Dreiergruppen spielen die Bochumer Fußballerinnen ab 14:30 Uhr die vier Halbfinalisten aus, die einen Tag später um den Einzug ins Finale spielen werden.