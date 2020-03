TG Friederika entscheidet sich für eine Spielabsage

Bisher ist die Saison nicht so verlaufen, wie es sich die Frauen der TG Friederika um Kapitänin Julia Kreyenbrink vorgestellt hatten. Ein Remis und drei Niederlagen verbuchten sie bisher. Bei noch zwei ausstehenden Partien macht das unter dem Strich Rang sechs und damit den vorletzten Platz. Viel Hoffnung auf den Klassenerhalt bleibt damit nicht mehr. Zumal die TG-Frauen nun das Spiel in Dortmund zunächst abgesagt haben.

Der Verband hatte es den Verein überlassen, ob sie spielen oder nicht. „Wir möchten natürlich in Dortmund gewinnen und zumindest nicht Letzter werden“, hatte Kapitänin Julia Kreyenbrink gesagt. Sie hatte Gegnerinnen auf Augenhöhe erwartet.

Wie viele Mannschaften letztendlich absteigen, ist noch immer nicht sicher und von der Bezirkszugehörigkeit der Verbandliga-Absteiger abhängig. Eine realistische Chance nicht mehr zittern zu müssen und den Verbleib in der Ruhr-Lippe-Lippe-Liga zu sichern, besteht kaum noch.

Klassenerhalt: Es besteht kaum noch eine realistische Chance

„Wenn wir in Dortmund gewinnen sowie das letzte Heimspiel gegen die Sport-Union Annen für uns entscheiden, haben wir noch eine kleine Möglichkeit, das Wunder zu schaffen“, so Kreyenbrink. Annen konnte aber bislang die meisten Siege in der Gruppe feiern – drei an der Zahl.

Coronavirus: Bislang keine Spielabsagen vom Verband

Obwohl der Verbandstag des Westfälischen Tennis-Verbandes (WTV) am Samstag, 14. März in der Stadthalle Kamen wegen des Coronavirus abgesagt wurde, blieb der Spielbetrieb zunächst unbeeinflusst. Nun fallen geplante Spieltage aus (Stand 13. März).