Besser stehen müssen die Männer des SV Teutonia Riemke in der Abwehr, hier gegen die SGSH Dragons II

Handball Teutonia Riemke spielt in Bestbesetzung gegen Oberaden

Bochum. Die Angeschlagenen haben ihre Blessuren auskuriert beim SV Teutonia Riemke. Die Verbandsliga-Handballer sind reif für die Aufgabe Oberaden.

Auf den zweiten Saisonsieg gegen den ATV Dorstfeld folgte für die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke ein spielfreies Wochenende, das aus Sicht von Trainer Dennis Wahlers auch gar nicht ungelegen kam. „Ich denke, wir haben die Pause gut nutzen können, dass die ein oder andere Blessur auskuriert werden konnte“, so Wahlers. Nun geht der Blick aber auf die Aufgabe, die am Samstagabend auf die Bochumer wartet. Sie empfangen den SuS Oberaden in der Heinrich-Böll Halle (19.15 Uhr).