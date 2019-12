Tennis: TG Bochum 49 muss erste Niederlage verkraften

Nach zwei Spieltagen in der Ruhr-Lippe-Liga ist die Bilanz der TG Bochum 49 ausgeglichen. Ein Sieg und eine Niederlage stehen auf dem Papier. Das bedeutet Rang vier in der Tabelle und einen Platz im Mittelfeld. Dabei hatte sich das Team um Kapitänin Jennifer Swajkowski gegen die Sport-Union Annen mehr ausgerechnet. Denn mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt ein Stück näher gerückt.

In Match-Tiebreak fehlt das Glück für den zweiten Einzel-Punkt

„Annen war stark besetzt und schlussendlich klar überlegen“, analysierte Jennifer Swajkowski im Anschluss an das Auswärtsspiel. Einzig Jennifer Bajorat holte im Match-Tiebreak den einzigen Punkt für die TG 49 im Einzel. Auch die an Position zwei gesetzte Michelle Wegener kämpfte sich nach einem verlorenen ersten Satz in den entscheidenden Match-Tiebreak. Da unterlag sie allerdings mit 5:10.

„Mit einem zweiten Punkt aus den Einzeln wäre ein Unentschieden durchaus möglich gewesen. So ist es aber eine verdiente Niederlage“, erklärte Swajkowski. Laura Leo und Michelle Wegener sorgten in einem engen Doppel für den zweiten und letzten Punkt der TG 49. Das Duo setzte sich knapp mit 10:7 im Match-Tiebreak durch.

Die Konzentration gilt dem nächsten Heimspiel

Nach drei engen Matches bleibt den Bochumer Spielerinnen jedoch nicht viel Zeit zum Regenerieren. Bereits am kommenden Wochenende (Sonntag, 15. Dezember) steht das Heimspiel gegen den TC Eintracht Dortmund an. „Das ist ebenfalls eine Partie, die wir gewinnen sollten“, schaut Swajkowski voraus. Die Dortmunderinnen sind mit einem Unentschieden und einer Niederlage in die Saison gestartet.

Die Ergebnisse im Überblick

Sofia Scholl – Laura Leo: 6:3, 6:0

Feline Müller – Michelle Wegener: 6:4, 4:6, 10:5

Julia Liebert – Jenifer Bajorat: 6:4, 4:6, 7:10

Svenja Timmer – Kristin Hübner: 6:2, 6:1

Scholl/Most – Leo/Wegener: 5:7, 6:3, 7:10

Wenk/Buchwald – Bajorat/Swajkowski: 6:4, 6:0