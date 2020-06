TC Rechen: Herren 30 feiern souveränen Verbandsliga-Start

Bochum. In der Tennis-Verbandsliga siegten die Herren 30 des TC Rechen Bochum deutlich mit 9:0 gegen den Aufstiegskonkurrenten TC Brackwede.

Souveräner hätten die Herren 30 des TC Rechen Bochum den ersten Spieltag in der Tennis-Verbandsliga nicht gestalten können. Etwas weniger als die erlaubten 100 Zuschauer sahen, wie die Mannschaft von Kapitän Markus Kaufmann dem TC Brackwede keine Chance ließen. Alle sechs Einzel- und drei Doppel-Matches entschieden die Bochumer für sich – 9:0 das Endergebnis.

Kaufmann zeigte sich am Ende des Spieltages mehr als zufrieden. „Wir haben so ein deutliches Ergebnis nicht erwartet“, sagte er. Der Rechen-Kapitän zählte die Mannschaft des TC Brackwede zu den Mitfavoriten um den Aufstieg in die Westfalenliga. „Ein solcher Auftakt lässt die Saison natürlich sehr gut starten“, sagte Kaufmann, der selbst nicht auf dem Platz stand.

Auftaktsieg gibt dem TC Rechen Selbstvertrauen für kommende Aufgaben

Die intensive Vorbereitung auf die sogenannte „Übergangssaison“ hatte sich ausgezahlt. „Alle Spieler sind gut in ihre Matches gekommen“, sagte Kaufmann. „Vor dem Saisonstart ist man immer nervös. Man weiß nie so richtig, wo man steht. Aber dieser Sieg sollte uns viel Selbstvertrauen für die kommende Woche geben.“

Auch die ungewohnten Bedingungen, unter denen die Sommersaison beim Westfälischen Tennis-Verband stattfindet, brachten die Spieler des TC Rechen nicht aus der Ruhe. Spieler und Zuschauer mussten sich an die gängigen Hygieneregeln halten. Auch auf die obligatorischen Handshakes nach den Matches verzichteten die Aktiven. „Trotzdem lief alles sehr harmonisch ab“, sagte Kaufmann. Am kommenden Samstag tritt die Herren30-Mannschaft des TC Rechen beim TC Kamen-Methler an.

Ergebnisse:

Simeon Ivanov – Giray Karasu: 6:0, 6:0

Marc-Julien Gelhaus – Patrick Engler: 6:2, 7:6

Thomas Przybylek – Björn Heckhoff: 6:3, 6:1

Bastian Bornkessel – Tim Horstmeier: 6:1, 6:4

Malte Osthoff – Felix Hollmann: 6:2, 6:0

Alexander Tendler – Sven Brinkmann: 6:1, 6:0

Karasu/Hollmann: 6:3, 6:0

Engler/Horstmeier: 6:3, 6:0

Brinkmann/Heckhoff: 6:2, 6:4