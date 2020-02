TC GW Bochum: Sturmtief könnte Abstiegsfinale entscheiden

Die Nachwirkungen von Sturmtief „Sabine“ sind noch eine gute Woche spürbar. So hat der Sturm auch den Abstiegskampf in der Westfalenliga durcheinander gewirbelt. Der TC Grün-Weiß Bochum geht als Tabellenletzter in den finalen Spieltag gegen den TC Grün-Weiß Paderborn (Samstag, 15.2., 15 Uhr). Aus eigener Kraft ist der Ligaverbleib für die Mannschaft um Kapitän Nico Erdmann nicht mehr möglich.

Die Konkurrenz muss nachsitzen

Ein Heimsieg ist die Grundvoraussetzung, um den Klassenerhalt trotzdem zu realisieren. Doch die Konkurrenz muss mithelfen. Die sorgt aus Sicht der Grün-Weißen jedoch für einen unangenehme Situation: Am vergangenen Spieltag wurde die Partie zwischen Grün-Weiß Paderborn und dem TuS Ickern beim Stand von 2:2 nach den Einzeln unterbrochen. Wegen des einsetzenden Sturmes wurde in Rücksprache mit Spielleiter Wilfried Kauer vereinbart, die Doppel am 1. März auszutragen.

Beide Teams befinden sich genau wie Grün-Weiß Bochum im Abstiegskampf. Somit steht die endgültige Tabellenkonstellation erst wesentlich später fest. Grün-Weiß-Kapitän Nico Erdmann hält jedoch nichts von Rechenspielen. „Wir müssen deutlich gewinnen. Dann schauen wir weiter. Paderborn hat mit Karlo Cubelic und Philipp Scholz zwei sehr gute Spieler an den Positionen eins und zwei – das wird sehr schwer. Ansonsten wird wohl die Tagesform entscheiden“, schaut Erdmann voraus.

Kapitän Nico Erdmann fehlt weiter verletzt

Der Kapitän wird den Grün-Weißen auch im letzten Spiel wegen einer Handgelenksverletzung fehlen. Für ihn rutscht nun Thorsten Lengenfeld (Leistungsklasse 4) ins Team. „Ich glaube nicht, dass ich der Mannschaft nach fast drei Wochen Spielpause helfen könnte“, gesteht Erdmann.