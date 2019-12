SV Höntrop: Altligaakteur Gottfried Hanel lebt für den Sport

Gottfried Hanel nimmt ein letztes Mal Anlauf zum Elfmeter. Der 80-jährige, dem man sein Alter nicht ansieht, verwandelt mit einem strammen Schuss. Das 1:0 in seinem Abschiedsspiel geht auf sein Konto. Zwar war in seiner jahrzehntelangen Karriere das Tore schießen keine seiner Stärken, der ehemalige Lehrer blickt dennoch auf ein beeindruckendes Sportlerleben zurück.

Seit 1963 ist Gottfried Hanel beim SV Höntrop. Zunächst spielte er in der ersten Mannschaft, einen Stammplatz hatte er nicht. Einen Stammplatz als unverzichtbarer Bestandteil des SV erspielte er sich in den folgenden Jahren allerdings schnell. Als Spieler war er weiterhin für die Alten Herren, die Alt-Liga und die Super-Alt-Liga im Einsatz. Als Trainer begleitete er viele Jahre lang Jugendmannschaften. Später gründete er eine Herzsport-Gruppe.

Auf dem Feld für die Mitspieler

Hanels Karriere in der Super-Alt-Liga (SAL), eine Liga für Spieler über 50 Jahren, endet nun. Das Abschiedsspiel zwischen seiner SAL-Mannschaft und der Alt-Liga Mannschaft des SV Höntrop endete 3:1 für Hanels erfahrene Truppe. Trotz seines hohen Alters spielt Gottfried Hanel das ganze Spiel durch. Ehemalige Mitspieler meinen, er müsse zwei Lungen haben, so viel sei er schon früher gelaufen. Hanel war Mittelfeldspieler und Rechtsfuß. Bekannt war er dafür, sich stets in den Dienst der Mannschaft zu stellen. „Bevor der ein Tor schießt, spielt der den Ball auf der Linie zurück“, meint Hanels langjähriger Mitspieler Georg „Schorsch“ Dittert.

Go Gottfried Go: Gottfried Hanel mit den Akteuren des Abschiedsspiels Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Die soziale Art hat Hanel auf sämtliche andere Lebensbereiche übertragen. Er war Volksschullehrer, später unterrichtete er auch an einer Förderschule. Für seine Mannschaftskollegen organisierte er viele Jahre Trainingslager. Begeistert sprechen diese noch heute davon, dass Gottfried Hanel mit ihnen stets auch andere Sportarten ausprobierte. Von Ballsportarten wie Handball über Golf bis zu Bogenschießen oder Rudern probierte Hanel mit seiner Mannschaft alles aus.

„Er war immer da“

Jürgen Plöger, erster Vorsitzender des SV Höntrop, würdigt Hanels Einsatz: „Wir leben von solchen Leuten. Er war immer da und hat geholfen.“ Für nicht wenige seiner ehemaligen Spieler in den Jugendmannschaften ist er ein Vorbild, andere können nicht genug lobende Worte für ihren Mitspieler finden.

Wenn man die Wegbegleiter des heute 80-jährigen Fußballers nach Anekdoten von früher fragt, kommt immer wieder Hanels 50. Geburtstag zur Sprache. Die Männer seien mal wieder für ein Trainingslager weggefahren, diesmal nach Hennef. Eine Feier war nicht geplant. Dachten auch die Spielerfrauen, die sich allerdings treffen sollten und mit einem Bus abgeholt wurden – das Ziel kannten sie nicht. Die Frauen fuhren also los, während die Männer noch trainierten. Hanel hingegen hatte eine Feier organisiert, von der nur er wusste. Die Überraschung darüber, dass sich die Spieler sowie dessen Frauen plötzlich gemeinsam in einem Festsaal wiederfanden, währt bis heute.

Der Mann mit den zwei Lungen: Gottfried Hanel bei seinem letzten Altliga-Spiel. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

An Spielen wird Gottfried Hanel nicht mehr teilnehmen, vom Trainieren kann ihn jedoch keiner abhalten. Ein Banner am Spielfeldrand zum Abschiedsspiel formuliert seinen Eifer so: „Go Gottfried, Go!“