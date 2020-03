Spielbetrieb ruht ab sofort bei Basketball- und Tischtennis

Auch die Spiele der VfL Astro-Ladies in der Basketball-Regionalliga finden vorerst nicht statt. Der Verband lässt den Spielbetrieb ruhen.

Bochum. Die Handballer und Judoka machten den Anfang, nun folgen Basketballer und Tischtennisspieler. Wegen des Coronavirus ruht der Spielbetrieb.

Nun haben sich auch der Westdeutsche Basketball Verband und der Westdeutsche Tischtennis-Verband aufgrund des Coronavirus den Spielbetrieb ausgesetzt. Bereits am Donnerstag hatten das der Handball- und der Judo-Verband Westfalen beschlossen.

Die Verbände folgen damit den Empfehlungen der Bundesregierung. Die hatte die Bevölkerung aufgefordert, auf Sozialkontakte möglichst zu verzichten und alle nicht notwendigen Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern abzusagen.

Keine Tischtennisspiele bis zum 17. April

Der Westdeutsche Tischtennis-Verband setzt deshalb den Spielbetrieb bis zunächst einschließlich 17. April aus. Die Aussetzung gilt für den kompletten Individual- und Mannschaftsspielbetrieb in Verantwortung des WTTV sowie seiner Bezirke und Kreise. Über die Folgewirkungen, z.B. die Verschiebung von Wettkämpfen, deren Streichung sowie Auf- und Abstiegsregelungen, werd beraten werden müssen, heißt es von Seiten des Verbandes.

Der Westdeutsche Basketball Verband hat sich dazu entschlossen, den Spielbetrieb ab sofort bis auf Weiteres auszusetzen. „Die aktuelle Lage in Bezug auf denCovid-19 Virus erlaubt es uns nicht, den Spielbetrieb weiter durchzuführen. Im Vordergrund steht die Gesundheit von Athleten, Trainern, Schiedsrichtern und alle anderen Beteiligten“, heißt es auf der Verbandsseite. „Der WBV möchte damit seinen Beitrag dazu leisten, dass die Ausbreitung des Virus verlangsamt wird. Ob es uns gelingen wird, den Spielbetrieb nach Ostern wieder aufnehmen zu können, ist heute noch nicht abzuschätzen. Wir werden hier rechtzeitig und mit Blick auf die weitere Entwicklung eine Entscheidung treffen und die Vereine entsprechend informieren. In den nächsten Tagen werden weitere Informationen zu Meldetermine, Ranglisten etc. veröffentlicht.“ Der Verband empfiehlt seinen Basketballkreisen, sich dieser Maßnahme anzuschließen.

Der Handball ruht bis mindestens 19. April

Beim Handball wurde am Donnerstag der Spielbetrieb für Kinder und Jugendliche für die Saison 2019/2020 eingestellt. Der Erwachsenenspielbetrieb ruht bis auf weiteres. Spätestens zum 19. April wird, so teilt es der Verband mit, „über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der Seniorenmannschaften der Saisonwertungen in den jeweiligen Ligen entschieden und veröffentlicht“.

Das Präsidium des Judoverbandes Das hat beschlossen, aufgrund der aktuellen Situation alle Ligakämpfe (NRW-Liga, Oberliga, Kreisligen der Jugend) und Kreisturniere bis Ende April abzusagen. Ersatztermine für die Ligakämpfe würden zu gegebener Zeit neu festgesetzt.