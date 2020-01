Bochum. Das Hinspiel gegen die EN Baskets Schwelm verloren die VfL Sparkassen Stars in letzter Sekunde. Nun steht das Rückspiel an.

Sparkassen Stars wollen in Schwelm Revanche für das Hinspiel

Hans Peter Diehr entwickelt zunehmend Spaß an der Saison der VfL Sparkassen Stars Bochum in der 2. Basketball-Liga ProB. Als Finanzvorstand des Vereins ist er natürlich auch Fan. Nach dem am Ende locker herausgespielten 86:69-Sieg gegen die ART Giants Düsseldorf kam der in ihm ganz nach vorne. „Jetzt spielen wir in Schwelm“, sagte er. „Der Spitzenreiter kann sich auf einen heißen Tanz gefasst machen. Das wird ein schweres Spiel für Schwelm.“ Es geht am Samstag um 19.30 Uhr in Schwelm im Baskets Dome, Milsperstraße 35, los.

Neben der durch den Sieg angefeuerten Euphorie schwang bei Diehr auch die Erinnerung an den ersten Vergleich mit. Den gewannen die Schwelmer auf eine Weise, wie sie Basketballern besonders weh tut. Es war das erste Spiel für den englischen Aufbauspieler Conner Washington im Dress der Bochumer. Das Spiel lief lange gut für ihn und die Bochumer. 15 Sekunden vor dem Ende erzielte Lars Kamp mit einem Drei-Punkt-Wurf das 70:70.

Die Schwelmer aber hatten mit Montreal, genannt Monty, Scott den letzten Wurf. Er traf zum 72:70, das Spiel war aus. Die Bochumer hatten keine Möglichkeit mehr zu kontern. Scott, der in der Vorsaison noch für die Bochumer gespielt hatte, konnte sich feiern lassen.

Fiorentino und Scott werden Schwelm wohl fehlen

Dass Scott im Rückspiel etwas ähnliches gelingt, scheint derzeit ausgeschlossen. Bei der 80:85-Heimniederlage der Schwelmer gegen den SC Rist Wedel fiel er bei einer Aktion unglücklich auf Rücken und Kopf. Stand jetzt fällt er mit einer Gehirnerschütterung aus. Angeschlagen ist zudem Center Dario Fiorentino. Er ist im Training umgeknickt.

Aber auch ohne Scott und Fiorentino sind die Schwelmer, die mit erst drei Niederlagen die Tabelle anführen, gut aufgestellt. Da gibt es zum Beispiel noch die beiden anderen Importspieler: den Dänen David Knudsen und den Bulgaren Milen Zahirev. Auch sie sind immer für zweistellige Trefferquoten gut. Nicht zu unterschätzen sind zudem die erfahrenen Nikita Khartchenkov und der Deutsch-Amerikaner Anell Alexis.

Bis auf Blessing sind alle Bochumer dabei

Bei den Bochumern fällt bis auf den langzeitverletzten Mario Blessing voraussichtlich kein Akteur aus. Die Bochumer können also nahezu in Bestbesetzung antreten, nachdem sich zum Spiel gegen Düsseldorf auch Marco Buljevic nach überstandener Schulterverletzung zurückmeldete.

Mit einem Sieg würde das Team von Trainer Felix Banobre einen weiteren Schritt in Richtung der angestrebten Top-4-Platzierung machen. Es wäre der sechste Sieg in fremder Halle in Reihe.