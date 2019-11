Die VfL Sparkassen-Stars Bochum machen in dieser Spielzeit etwas nicht unbedingt immer Gewünschtes mit ihren Fans. Sie halten sich und ihre Anhänger fast in jedem Spiel bis zur allerletzten Sekunde unter Spannung. Gegen Schwelm hatten sie durch den letzten Wurf des Spiels verloren. Im Spiel bei den Iserlohn Kangaroos hatten sie beim Spielstand von 85:85 die letzte Aktion in der regulären Spielzeit.

Die Entscheidung, wer den letzten Wurf nimmt, fiel zwischen Tim Lang und Niklas Bilski. Iserlohn hatte durch Dennis Teucher ausgeglichen. Zwölf Sekunden blieben den Bochumern noch. Trainer Felix Banobre verzichtete auf eine Auszeit, trieb sein Team nach vorne. Bilski schließlich bekam den Wurf. Er traf ihn zum 87:85 und konnte sich danach vor der Freude und Begeisterung seiner Mitspieler und der Fans sowie dem Lob seines Trainers Felix Banobre kaum retten. „Er hat das wirklich gut gemacht und die richtige Entscheidung getroffen.“ Wenn er nicht getroffen hätte, wäre das Spiel in die Verlängerung gegangen.

Trotz des nunmehr vierten Sieges bleiben die Bochumer vorerst auf Platz acht, aber damit immerhin dort, wo sie im März stehen wollen: in den Playoff-Rängen. Und das, obwohl sie auch in Iserlohn auf drei wichtige Spieler verzichten mussten: Maria Blessing, Conner Washington und Marco Buljevic. Dafür war erneut Zach Haney beim Wurf so sicher, dass er wohl auch mit verbunden Augen getroffen hätte.

31 Punkte von Zach Haney

Der US-amerikanische Center brachte es am Ende auf 31 Punkte. Einen Versuch von jenseits der Drei-Punkte-Linie hatte er dabei und traf ihn nicht. Dafür gingen 14 von seinen 16 Zwei-Punkt-Wurf-Versuchen und drei von vier Freiwürfen rein. Zusammen mit Lars Kamp und Tim Lang, die jeweils 17 Punkte erzielten, war er für 65 der 87 Bochumer Punkte verantwortlich.

Florian Wendeler (r.) und die Sparkassen-Stars gewannen in Iserlohn. Foto: Max Winkler

Die ersten drei Viertel hatten die Bochumer scheinbar alles im Griff. Sie dominierten den ersten Durchgang, gewannen ihn mit 30:11. Die beiden nächsten Durchgänge hielten die Bochumer die Iserlohner auf Abstand. Im vierten Viertel aber kamen die Iserlohner zurück und glichen zwölf Sekunden vor dem Ende wieder aus.

„Wir wussten“, sagte Banobre, „dass es schwer für uns wird, wenn wir Iserlohn ins Spiel kommen lassen. Drei Viertel haben wir das Spiel und den Gegner dominiert. Dann aber kam Iserlohn. Sie haben ein gutes Team und sind im Spiel dann immer stärker geworden. Aber anders als gegen Schwelm, als wir mit dem letzten Wurf verloren haben, hatten wir nun den letzten Wurf.“

Trotz des neuerlichen Sieges hofft Banobre darauf, dass die verletzten Spieler möglichst bald zurückkommen. Danach sieht es aber nicht aus. „Unser junges Team macht das derzeit wirklich gut. Ich bin echt stolz auf die Spieler. Aber wir brauchen jeden Spieler im Team. Auch und gerade die erfahrenen Akteure wie Mario Blessing, Conner Washington und Marco Buljevic. Buljevic fällt noch bis zum Jahresende aus. Bei Blessing kann es schnell gehen, kann aber auch noch dauern. Er hat eine Einblutung. Am ehesten wird wohl Washington zurückkommen. Das wird so in ein oder zwei Wochen sein. Aber auch bei ihm gehen wir kein Risiko ein. Er spielt erst, wenn er wieder richtig fit ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass er deutlich länger ausfällt.“

Viertel: 11:30, 23:19, 24:25, 27:13

Bochum: Bilski (5 Punkte/kein Dreier), Kamp (17/1), Gebhardt (6), Neusel, Behr (2), Wendeler (3), Bungart, Bals (6), Böther, Lang (17/3), Haney (31)