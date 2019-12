Bochum. Die VfL Sparkassen Stars Bochum wollen spätestens in der nächsten Saison den nächsten Schritt machen. Der Aufstieg in die ProA ist das Ziel.

Sparkassen Stars Bochum wollen ab 2021 in der ProA spielen

Das mit dem letzten sportlichen Wunsch für das Jahr 2019 hat bei Hans Peter Diehr schon mal geklappt. Der Finanzvorstand der Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum hatte gehofft, dass das Team das Jahr mit einem Sieg beendet. Beim SC Rist Wedel gab es einen 81:76-Erfolg. Mit einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen gehen die Bochumer in die zweite Saisonhälfte. Der aktuelle Platz sechs würde in der Endabrechnung die Teilnahme an den Playoffs sichern. Das ist das erklärte Ziel der Sparkassen Stars. Mehr erst einmal nicht. Zumindest nicht in dieser Saison.

„Wenn wir uns jetzt sportlich für die ProA qualifizieren“, sagt Diehr, würden wir das machen. „Aber unsere Planungen sind auf den Aufstieg in der nächsten Spielzeit ausgerichtet.“ Wohlgemerkt die Planungen. Nicht die Wünsche.

Zuschauerschnitt soll weiter steigen

Wenn Diehr sich etwas wünschen dürfte für den Basketball in Bochum, dann wäre das momentan vor allem die bessere Wahrnehmung des Events, das während der Saison alle zwei Wochen in der Rundsporthalle stattfindet. „Noch mehr Menschen sollen wissen, dass da hochklassiger Sport stattfindet“, sagt er. Vor allem sollen sie dann auch vorbeikommen. In der vergangenen Saison hatten die Bochumer Basketballer einen Zuschauerschnitt von 800. In dieser Spielzeit sollen es 900 im Schnitt werden. „Die Rundsporthalle hat, ohne dass wir Zusatztribünen aufbauen, bei normaler Bestuhlung im Innenraum eine Kapazität von 1500 Zuschauern“, sagt Diehr. „1300 sind aber derzeit für uns die Obergrenze. Sonst müssten wir über weitere Toiletten und Bierstände nachdenken.“ Das würde die Personal-Power des Vereins zu sehr strapazieren.

Hans Peter Diehr, Finanzvorstand der VfL Sparkassen Stars Bochum, sieht den Basketball in der Stadt auf einem guten Weg. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Schon jetzt sind bei den Heimspielen mehr als 60 Menschen nötig, um alle Aufgaben zu erfüllen. „Das sind dann jetzt schon nicht mehr alles nur eigene Leute“, sagt Diehr. Der Auf- und Abbau muss organisiert sein, der Verkauf, die Betreuung der Zuschauer im VIP-Bereich. Auch der ist eine Vorgabe der Liga.

Stadt unterstützt die Sparkassen Stars

Die sieht für einen Pro-A-Ligisten auch einen Parkettboden, LED-Werbetafeln rund um das Spielfeld und Standkörbe und schließlich auch die Möglichkeit eines Livestreams im Internet vor. Der Livestream hat noch die geringste Dringlichkeit. Das mit dem Parkett hat die Stadt für die Sparkassen Stars erledigt. Seit dieser Saison hat die Rundsporthalle diesen Boden. Für den Kauf der Werbetafeln würden rund 60.000 Euro benötigt. „Die Standkörbe“, sagt Diehr, „würde wiederum die Stadt finanzieren.“ Mehr Unterstützung geht kaum seitens der Stadt.

Dort aber scheint angekommen zu sein, dass Bochum neben einem Fußball-Zweitligisten auch ein Basketball-Zweitligist Werbung im ganzen Land bringt. Die bundesweite Streuung würde natürlich mit einem Aufstieg der Basketballer in die ProA steigen. Das bleibt Diehrs erklärtes Ziel.

Die BBL ist ein Traum

Wobei er durchaus in der Lage ist, noch größer zu denken. Da werden aus Wünschen allerdings Träume. „Natürlich würde ich auch irgendwann gerne mit den Sparkassen Stars in der BBL, der Basketball-Bundesliga, spielen. Die Region würde das hergeben und die Liga hätte hier im Ruhrgebiet sicher gerne einen Standort.“ Aber Diehr weiß, dass es nur schrittweise geht. Nur nicht den dritten vor dem zweiten und ersten Schritt machen. Die BBL bleibt im Kopf, die ProB Realität, die ProA das Ziel.

„In zwei Jahren wäre der richtige Zeitpunkt“, sagt Diehr. Auch die Mannschaft, in der fast ausschließlich junge deutsche Akteure spielen, soll wachsen können. So wie der gesamte Verein. „In jedem Jahr haben wir so in etwa zehn bis 20 Prozent zugelegt“, sagt Diehr. Er spricht da über einen Zeitraum von sieben Jahren. Die Sparkassen Stars spielen aktuell ihre siebte Saison in der ProB. „Wir haben uns in dieser Liga etabliert“, sagt Diehr. „Wir sind ein guter ProB-Standort.“ Nun soll ein eine Etage höher das gleiche passieren.

Der Etat muss bei einem Aufstieg steigen

Wobei Diehr, eben auch weil er der Finanzvorstand ist, weiß, dass die ProA entsprechend teurer wird. „Um da nicht sofort wieder gegen den Abstieg zu spielen, müssten wir den Etat erhöhen. Wenn wir aufsteigen und verlieren dann jedes Spiel, spielen wir die Halle doch gleich wieder leer.“ Unter einem Etat von 600.000 Euro wird es schwer in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Und damit ist ein Verein dann am unteren Ende der Nahrungskette. „Zum ProA-Etat fehlt uns noch etwas“, sagt Diehr und ist dann bei den Fußballern des VfL angekommen.

Er denkt da gar nicht einmal daran, dass die Fußballer die Basketballer finanzieren. „Aber wir arbeiten jetzt schon mal zumindest mit den Fußballern zusammen“, sagt Diehr. „Es gibt zum Beispiel ein Spieltagsmarketing. Sie weisen auf unsere Spiele hin, wir auf ihre. Mir war wichtig, dass wir eine Kommunikation hinbekommen. Das klappt mit Ilja Kaenzig, dem Geschäftsführer Finanzen beim VfL. Wir, also Fußballer und Basketballer, sind beide gut für Bochum.“