Sparkassen Stars Bochum holen weiteren Spieler aus der ProA

Bochum. Die Sparkassen Stars Bochum greifen bei den Verpflichtungen von Spielern weiter hoch ins Regal. Erneut verpflichten sie einen Pro-A-Spieler.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum untermauern ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga ProA. Erneut verpflichten sie mit Kilian Dietz von den Römerstrom Gladiators Trier einen Spieler, der reichlich Erfahrung in der zweithöchsten deutschen Basketballliga gesammelt hat.

Der 29-jährige Centerspieler spielte zwölf Jahre für die Trierer und galt dort als einer der Spieler der ersten Stunde und absolute Identifikationsfigur. „Vor allem mit seinem Kampfgeist und seiner knallharten Defense unter dem Korb spielte sich Dietz in die Herzen der Trierer Fans“, heißt es in der Pressemitteilung der Gladiators zu seinem Abschied.

Dietz soll Bals ersetzen

In der abgelaufenen Saison in Trier brachte er es in knapp 13 Minuten Spielzeit auf 3,4 Punkte und 3,1 Rebounds pro Spiel. Auch in Bochum soll er vor allem unter den Körben aufräumen und der Verteidigung Stabilität geben. „Seine Art zu spielen wird auch die Bochumer Fans begeistern“, so Sparkassen-Stars-Finanzvorstand Hans Peter Diehr. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kilian einen weiteren gestandenen ProA-Spieler für unser Programm begeistern konnten, der auf dem Feld immer für über 100 Prozent steht. Er hat uns zudem auch menschlich komplett überzeugt und passt hervorragend in unser Team.“

Begonnen hatte die Basketballkarriere des heute 29-jährigen Centers in der Jugendabteilung des SFG Bernkastel-Kues. Mit 17 Jahren folgte der Wechsel zum DJK Trier in die Regionalliga und in den erweiterten Kader des Erstligisten TBB Trier, für den er 2011/2012 seinen ersten Kurzeinsatz in der Basketball-Bundesliga hatte. Nach dem Rückzug des TBB und der Gründung der Gladiators war er seit August 2015 fester Bestandteil des ProA-Ligisten, bevor es den Moselaner nun in das Ruhrgebiet zieht.

Weiterer Center soll kommen

Im Kader von Bochums Trainer Felix Banobre nimmt er die Position von Raphael Bals ein und wird wie sein Vorgänger mit der Nummer 24 auflaufen. „Ich bin sehr erfreut Kilian in unserer Mannschaft zu haben“, sagte Banobre. „Er ist ein harter Arbeiter und hat eine wichtige Rolle im Team. Er gibt uns viele Eigenschaften, die wir gut gebrauchen können.“

Mit der Verpflichtung von Kilian Dietz sind die Kaderplanungen des VfL nun in der heißen Phase. Bereits in der kommenden Woche hofft der Verein, den nächsten Zugang präsentieren zu können. Aktuell stehen noch ein Power Forward und ein weiterer Centerspieler ganz oben auf der Wunschliste.

VfL Sparkassen Stars 2020/2021: Felix Banobre (Headcoach), Marius Behr, Niklas Bilski, Ben Böther, Marco Buljevic, Kilian Dietz, Niklas Geske, Lars Kamp, Lamar Mallory, Petar Topalski (Co-Trainer), Jo Lam Vuong (Co-Trainer)

Zugänge: Kilian Dietz (Römerstrom Gladiators Trier/ProA), Niklas Geske (Phoenix Hagen/ProA), Lamar Mallory (Scanplus Baskets Elchingen/ProB)

Abgänge: Raphael Bals, Mario Blessing, Mark Gebhardt (ART Giants Düsseldorf/ProB), Zach Haney (Phoenix Hagen/ProA), Conner Washington (Leicester/UK), Florian Wendeler (RheinStars Köln/ProB).