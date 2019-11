Von den letzten sechs Spielen haben die Sparkassen-Stars fünf Siege eingefahren. Im letzten Heimspiel der Hinrunde setzten die Bochumer gegen formstarke Itzehoe Eagles ein Ausrufezeichen. Eine irre Aufholjagd im Schlussviertel besiegelte den 93:78-Sieg.

Den besseren Start erwischten die Sparkassen-Stars. In der Defensive aggressiv, in der Offensive zielsicher zeigten sich die Bochumer. Nach einem Dreier von Lars Kamp und dem Stand von 11:5 sah es so aus, als ließen sich die Itzehoe Eagles von der Spielweise Bochums beeindrucken. Aus VfL-Sicht leider falsch gedacht.

18 Punkte beträgt zwischenzeitlich der Rückstand

Zach Haney, Bochums Großer unterm Korb. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Bald erspielte sich Itzehoe die Führung, zwei Dreier von Chaed Wellian sorgten für ein 20:31 nach dem ersten Viertel. Ein kurzes Aufbäumen des VfL zu Beginn des zweiten Spielabschnitts wussten die Gäste aus Schleswig-Holstein zu beantworten. Mitte des zweiten Viertels hatten die Eagles die Führung auf 32:50 ausgebaut. 18 Punkte Rückstand – an einen Sieg der Sparkassen-Stars hatte wohl keiner der 900 Zuschauer mehr glauben wollen.

Mit zwei Dreiern von Washington kehrt die Hoffnung zurück

Zwei Dreier vom immer stärker aufspielenden Neuzugang Conner Washington läuteten dann die große Aufholjagd ein. Für den Pausenstand von 42:50 sorgte Florian Wendeler mit einem Dunk, in der Halle war die Hoffnung wieder zu spüren. „Da wusste ich, wir können das gewinnen“, sagte Youngstar Tim Lang später. Er hatte vergangene Saison für die Itzehoe Eagles gespielt.

Verletzt: Spiel für Nilas Bilski früh beendet

Die zweite Hälfte begann mit einem Schock. Niklas Bilski humpelte nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler vom Feld. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass der mir aufs Knie fällt. Ich konnte erst nicht auftreten“, sagte Bilski. Die Ärzte aber hätten keine Schäden an den Bändern feststellen können. Die Vermutung nach erster Diagnose: Bilski kommt mit einem Pferdekuss davon.

Spielerisch lief es jetzt trotzdem immer besser. Conner Washington wurde immer heißer, auch Lars Kamp übernahm zunehmend Verantwortung. Itzehoes Erik Nyberg wusste sich gegen den flinken Washington nur mit einem unsportlichen Foul zu helfen, die folgenden Freiwürfe verwandelte der Brite sicher. Mit nur noch sechs Punkten Rückstand und dem Momentum auf ihrer Seite gingen die Bochumer dann ins Schlussviertel.

Hallensprecher: „Wer jetzt sitzt, muss tot sein“

Lars Kamp trumpfte gegen die Eagles groß auf. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Binnen weniger Minuten spielten sich die Sparkassen-Stars in einen Rausch und waren bald in Führung. Hallensprecher David Schary stellte fest. „Wer jetzt sitzt, muss tot sein.“ Lars Kamp war dann nicht mehr zu stoppen, erzielte binnen weniger Sekunden drei Dreier aus jeweils ähnlicher Position. „Der erste klappt, der zweite auch, dann ist der dritte reine Formsache“, sagte Kamp später mit einem Augenzwinkern.

Eine Auszeit der Gäste konnte die Bochumer Spieler und Fans auch nicht aus dem Tritt bringen. „Wenn die Halle hinter uns steht, funktioniert einfach mehr“, sagte Tim Lang. Aus zwischenzeitlich 18 Punkten Rückstand wurde also ein 93:78-Heimsieg. „Ich kriege so langsam Spaß inne Backen“, sagte Teammanager Hans-Peter Diehr nach dem Spiel bester Laune. Trainer Felix Banobre bedankte sich bei seinen Spielern: „Sie haben harte Defensive und kluge Offensive gezeigt. Die zweite Hälfte war unglaublich.“

Zum personellen Stand

Die Langzeit-Verletzten Mario Blessing und Marko Buljevic waren noch nicht bereit, wieder zu spielen. Neuzugang Conner Washington verletzte sich vor einigen Wochen im Training. Gegen Itzehoe sollte er eigentlich nicht spielen, die Ärzte aber gaben grünes Licht. Der Brite sammelte 23 Punkte, 11 Assists und 6 Rebounds.Raphael „Bobo“ Bals musste wegen einer Krankheit aussetzen, wird vermutlich aber im nächsten Spiel wieder dabei sein können.

Die Fakten zum Spiel

VfL Sparkassen-Stars Bochum – Itzehoe Eagles 93:78

Viertel: 20:31; 22:19; 18:16; 33:12

VfL: Bilski, Kamp (27), Gebhardt (3), Washington (23), Behr (7), Wendeler (10), Lang (17), Haney (6)