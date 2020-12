Sparkassen Stars Bochum als Spitzenreiter ins neue Jahr

Bochum Die Sparkassen Stars Bochum gehen als Spitzenreiter ins neue Jahr. Der Januar hat es in sich. Sieben Spiele stehen für Bochum an.

Für die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum gibt es keine längere Pause. Nach dem 105:97-Sieg bei den Iserlohn Kangaroos kann Trainer Felix Banobre sein Team nun auf das Spiel des 12. Spieltages gegen die ART Giants Düsseldorf vorbereiten. Das findet am 2. Januar statt und wird ein besonderes Spiel. Gegen Düsseldorf gab es für die Bochumer die bislang einzige Saisonniederlage.

Mit 90:97 verloren die Bochumer am fünften Spieltag in Düsseldorf. Diese Niederlage ärgerte sie. In dieser Partie hatten sie nicht die nötige Intensität in der Defensive gezeigt. Dass sie aus der Niederlage gelernt haben, bewiesen sie nun gegen Iserlohn. Da hatten sie auch lange Probleme mit der Offensive der Iserlohner. Im vierten Viertel aber hatten sie den Schlüssel zum Erfolg auch in der Defensive gefunden.

Drei Stammkräfte fehlen

Es war allerdings auch eine besondere Aufgabe für die Bochumer. Erneut fielen mit Miki Servera, Elijah Allen und Marco Buljevic drei Stammkräfte aus. Vor allem Allen wird mit einer Knieverletzung wohl noch länger fehlen.

„Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg, denn es war ein erkämpfter Sieg“, sagte Banobre. „Wir haben erst gut begonnen, aber waren nicht dominant in der Partie. Wir haben Iserlohn erlaubt, ihren Spielstil zu spielen und haben drei Viertel benötigt, um den richtigen Rhythmus zu kommen. Im vierten Viertel haben wir so gespielt, wie wir von Beginn an hätten spielen sollen und haben dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt.“

Vorbereitung auf Düsseldorf

Aber die Fähigkeit unseres Teams, den Spielstil während des Spiels noch einmal zu ändern war für uns der ausschlaggebende Punkt und ist enorm wichtig für uns. Ich bin sehr froh, dass wir den Sieg mitgenommen haben, aber wir wissen, dass wir für das Spiel gegen Düsseldorf nun eine intensive Vorbereitung benötigen“.

Das Spiel am 2. Januar ist dann nur das erste von sieben Spielen im Januar. Unter anderem holen die Bochumer noch die Partie gegen den SC Rist Wedel nach. Am 6. Januar holen sie zunächst das Spiel des zweiten Spieltages gegen die Rheinstars Köln nach. Am 9. Januar spielen sie bei Lok Bernau, am 16. Januar bei den BSW Sixers.

Nachholspiel gegen Rist Wedel

Am 20. Januar findet das Nachholspiel gegen Rist Wedel statt, am 24. Januar das Heimspiel gegen Köln, am 30. Januar das Spiel in Rist Wedel.

Noch nicht terminiert ist das Nachholspiel gegen Schwelm. Klar dagegen scheint der Termin für den letzten Spieltag der normalen Punkterunde. Am 13. März erwarten das die Bochumer den ETV Hamburg.