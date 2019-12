Siegesserie der DJK Wattenscheid reißt bei Viktoria Resse

Die Siegesserie der DJK Wattenscheid unter Trainer Manfred Behrendt ist in Resse zu Ende gegangen. Nach zuletzt neun Punkten aus drei Spielen mussten die Wattenscheider mal wieder eine Niederlage akzeptieren. Sie verloren mit 1:3 (0:0) bei Viktoria Resse. Diese Niederlage war ärgerlich. Manfred Behrendt ist sich sicher: „Hier war für uns mehr drin!“

Vor allem in Durchgang eins dominierten die Gäste die Partie. Aber weder Ridvan Sari noch Marvin Fahr, Tobias Mauroff oder Cagri Özoglu waren in der Lage, klarste Tormöglichkeiten auch in zählbaren Erfolg, sprich Tore, umzumünzen. „Ein, zwei Tore hätten wir in dieser Phase erzielen müssen“, haderte Behrendt mit der Chancenverwertung.

Schwächere Leistung nach dem Wechsel

Nach der Pause ließ die DJK dann aber nach. Vor allem im Defensivverhalten. „Wir haben ohne Not die Tür für Resse geöffnet“, sagte Behrendt. Auf den Führungstreffer hatte Marvin Fahr nach Doppelpass mit Julian Kaczmarek mit dem 1:1 noch die passende Antwort parat.

Keine Minute später durfte Resse aber den erneuten Führungstreffer bejubeln. Und diesmal blieb Wattenscheid die Antwort schuldig. Nach 66 Minuten hatte Resse mit dem dritten Treffer die Partie dann endgültig entschieden.

DJK Wattenscheid: Matera – J. Winschewski, Bazylin, Kaiser, Gruner – Wassi (88. Helfer), Borin – Sari, Mauroff (86. Backes), Özoglu (46. Kaczmarek) – Fahr.Tore: 1:0 (55.), 1:1 (60.) Fahr, 2:1 (61.), 3:1 (66.).