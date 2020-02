SG Wattenscheid plant wohl für die Oberliga in der Lohrheide

Wattenscheid. Noch ist es nicht spruchreif. Doch vieles spricht dafür, dass die SG Wattenscheid 09 in der kommenden Saison in der Oberliga starten will.

Fans der SG Wattenscheid 09 müssen sich in der kommenden Saison wohl nicht an eine neue Spielstätte gewöhnen. Wie diese Redaktion erfuhr, haben sich die Verantwortlichen des Ex-Regionalligisten mit Vertretern der Stadt Bochum sowie der Polizei auf ein Sicherheitskonzept einigen können. Einer Rückkehr ins Lohrheidestadion stünde damit nichts mehr im Weg.

Christian Pozo y Tamayo, Vorstand des insolventen Klubs, bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion: „Die Gespräche sind sehr positiv. Wir sind guter Dinge, dass wir wieder in unserem Wohnzimmer spielen können.“ Der kritische Punkt bei den Gesprächen soll das Sicherheitskonzept gewesen sein. „Es gelten für uns exakt die gleichen Vorgaben, die auch für den VfL Bochum gelten“, betont Pozo y Tamayo.

Die Kosten für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen könnte der Klub, über den am 1. Oktober 2019 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, nicht begleichen. Rund 50.000 Euro soll in der vergangenen Regionalliga-Saison das Sicherheitskonzept gekostet haben. „Das wäre für uns nicht zu stemmen“, sagt Pozo y Tamayo.

Christian Britscho soll Trainer werden

Offenbar hat man aber nun gemeinsam eine Lösung gefunden. Denn maßgeblich für die Kalkulation der Kosten ist die Anzahl der Ordner, die insbesondere in Risikospielen zum Einsatz kommen sollen. Bei einem angestrebten Start in der Oberliga stünden der SGW aber maximal vier solcher Partien ins Haus. Bei Risikospielen soll ein Rang im Gästeblock geöffnet werden – dann würden auch weniger Ordner benötigt. Und für die übrigen Spiele sollen die Auflagen für den Ordnungsdienst seitens der Behörden deutlich gelockert worden sein. Somit ergibt sich ein tragfähiges Konzept.

Noch immer gibt es keine klare Auskunft darüber, in welcher Spielklasse die SG 09 in der kommenden Saison spielen wird. Jedoch lässt die Tatsache, dass sich die Verantwortlichen derart um den Austragungsort Lohrheidestadion bemühen, darauf schließen, dass es in der Oberliga weitergehen soll. Auch die sportliche Planung ist auf die fünfthöchste deutsche Klasse zugeschnitten, endgültige Klarheit soll es in den kommenden zwei Wochen geben.

Als Trainer soll nach Informationen dieser Redaktion Christian Britscho (50) übernehmen. Der A-Lizenz-Inhaber war früher Jugendtrainer beim VfL Bochum. Der Verein hält sich hierzu aber bedeckt.