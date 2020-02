Die Hinrunden-Bilanz von Wattenscheids U17 liest sich nicht gut: Elf Spiele, sieben Niederlagen, ein Remis und nur drei Siege, der letzte Anfang November. Statt wie anvisiert in der U17-Landesliga oben mitzuspielen, steht die SG 09 auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. In der Winterpause hat der Verein die Notbremse gezogen und einen Trainerwechsel vorgenommen. Engin Tuncay übernimmt das Amt von Jürgen Meier. Am Sonntag startet die Rückrunde.

Die Wattenscheider waren mit großen Ambitionen in die dritte Landesliga-Saison nach dem Westfalenliga-Abstieg gegangen. Nach dem Neuaufbau sollte es endlich mit dem Aufstieg klappen. Doch nach einer schleppenden Sommer-Vorbereitung kam die SG 09 nie so richtig aus den Startlöchern, auch die Insolvenz des Gesamtvereins trug ihren Teil dazu bei, auch wenn die Jugendabteilung gerettet werden konnte. Zur Winterpause steht Wattenscheid auf Rang zehn, dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Jugendvorstand Kolenda: Neuer Impuls im Abstiegskampf war nötig

Jürgen Meier (r.), hier noch als Trainer von SW Wattenscheid 08 im November 2016. Foto: Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Wir haben die Situation analysiert und sind zu der Entscheidung gekommen, dass die Mannschaft im Abstiegskampf einen neuen Impuls benötigt. Jürgen Meier hat einen guten Job gemacht, wir sind ihm dankbar. Gleichzeitig sind wir aber, auch im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung, von diesem Schritt überzeugt“, sagt der neue Jugendvorstand Oliver Kolenda, der im Dezember gewählt wurde. Meier, selbst ein alter Wattenscheider, war zwar überrascht, wünscht dem Team aber „alles Gute“. Am Ende trennte man sich „in beidseitigem Einvernehmen“.

Seit Anfang Januar steht nun Tuncay an der Seitenlinie. Auch er ist ein alter Bekannter in Wattenscheid. Sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich hat er das Wattenscheider Trikot übergestreift, war später außerdem Trainer der zweiten Mannschaft. Zuletzt trainierte er den Kreisligisten Hedefspor Hattingen. „Ich fühle mich, als ob ich wieder zu Hause bin. Wattenscheid ist mein Verein, meine Heimat“, sagt Tuncay: „Es macht auch sofort wieder Spaß hier, auch wenn ich weiß, dass viel zu tun ist.“

Der neue Trainer Tuncay arbeitet verstärkt an der Kondition seiner Jungs

In den ersten Wochen legte der neue Trainer vor allem viel Wert auf das Spielerische, versuchte, seine Philosophie umzusetzen. In der Vorbereitung lief es gut, im Landesliga-Nachholspiel Anfang Februar gegen den Tabellen-Zweiten Hammer Spvg allerdings weniger (1:3). „Da war Hamm klar besser als wir, vor allem hat uns am Ende die Kraft gefehlt. Deswegen habe ich das Training umgestellt. Wir arbeiten jetzt viel an den Grundlagen, besonders an der Kondition“, hat Tuncay seine Erkenntnisse gezogen.

Zum Start der Rückrunde, den die SG 09 ohne personelle Veränderungen im Kader angeht, warten weiterhin erst einmal die Teams von oben. Am Sonntag kommt der Dritte Lippstadt II (11 Uhr, Berliner Straße), in der Woche darauf geht es zum Vierten VfB Waltrop II. Erst danach warten die Gegner, die aktuell in direkter Reichweite sind. Der Anschluss soll bis dahin nicht verloren gehen.

Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel

„Wir werden alles geben, um zu gewinnen. Bei uns herrscht ein richtig gutes Arbeitsklima, jetzt brauchen wir Erfolgserlebnisse“, sagt Tuncay und blickt voraus: „Es muss mit diesem Kader machbar sein, den Klassenerhalt zu stemmen. Das wollen wir so früh wie möglich schaffen.“