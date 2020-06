SG Wattenscheid 09 stellt zwei weitere neue Spieler vor

Wattenscheid. Der Kader der SG Wattenscheid nimmt weiter Konturen an. Der künftige Oberligist stellt zwei weitere Spieler vor.

Der Kader der SG Wattenscheid 09 für die kommende Saison in der Oberliga steht. Der Verein stellt die neuen Spieler allerdings nach und nach vor. Diesmal sind es ein Angreifer und ein Verteidiger.

Mit Casey Backhaus kehrt ein junger Außenverteidiger, der auch etwas offensiver eingesetzt werden kann, zurück zur SG wattenscheid 09. Backhaus spielte bereits für die Wattenscheider U19 ehe er über den Hombrucher SV bei Fortuna Köln landete.

Juniorenländerspiel für Nigeria

Zu seinen größten Erfolgen zählt der erst 20-Jährige dabei ein Juniorenländerspiel für Nigeria, bei dem er einen Treffer gegen den Kongo erzielte. Auch Trainer Christian Britscho findet lobende Worte: „Casey ist ein junger Außenverteidiger, der die Attribute, die wir auf diesen Positionen brauchen, alle mitbringt. Sehr dynamisch, sehr gut im Spielaufbau und ein guter Flankengeber. Wir haben die Möglichkeit eine Win-win-Situation zu kreieren und ihn beim nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter zu begleiten.“

Mit Phil Britscho wechselt zudem der Sohn des zukünftigen 09-Trainers Christian Britscho ebenfalls zur SG Wattenscheid. Der 20-jährige Linksverteidiger spielte beim Wuppertaler SV in der Regionalliga und wurde zuletzt beim TSG Sprockhövel eingesetzt.

Dynamischer Außenverteidiger

Ausgebildet wurde Phil Britscho zudem auf hohem Niveau und konnte in der C- und B-Jugend sogar in der Bundesliga spielen. Sein Vater Christian Britscho freut sich auf die Verstärkung: „Phil ist ein dynamischer Außenverteidiger mit einem guten Passspiel. Er geht weite Wege und kann uns helfen, erfolgreich zu sein.“