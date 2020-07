SG Wattenscheid 09 startet Testspielreihe bei der DJK

Wattenscheid. Mit dem Spiel bei der DJK Wattenscheid startet die SG Wattenscheid 09 in die Vorbereitung. Der Kartenvorverkauf läuft.

Mit einem Spiel bei der DJK Wattenscheid startet Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 am Samstag, 1. August, um 15 Uhr in seine Reihe von Testspielen. Bis zu 300 Zuschauer sind bei diesem Spiel zugelassen. Damit der Besuch des Spiels möglichst problemlos funktioniert, hat die DJK Wattenscheid verschiedene Vorverkaufsstellen eingerichtet.

Die Anreise zum Spiel sollte laut des DJK-Vorsitzenden Reinhard Fischer wegen ansonsten drohender Parkplatzproblemen „möglichst zu Fuß“ passieren. Parkplätze gibt es zum Beispiel am Monteschlacko oder dem Stadtgarten.

Vorverkauf startet am 25. Juli

Fischer: „Mit dem Vorverkauf wollen wir möglichst bereits einen Ausverkauf der Karten schaffen. Das würde den Einlass erleichtern. Für Karteninhaber gibt es einen Einlass an einem besonderen Eingang.“ Wenn Karten an den Tageskassen verkauft würden, ginge das immer nur Zehner Gruppen und mit Eintragen in Namens-/Adressliste. Fischer: „Das kostet auch Zeit.“ Aber auch beim Vorverkauf ist der Eintrag in entsprechende Listen nötig. Jeder Zuschauer wird mit Adresse und Telefonnummer in einer nummerierten Liste erfasst.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 25. Juli. Karten gibt es in der Geschäftsstelle der SG Wattenscheid 09, im Haus Kampmann in Leithe und am Sportplatz Stadtgarten, dort täglich ab 16 Uhr.