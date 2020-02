SG Wattenscheid 09: Etliche Sponsoren haben schon zugesagt

Noch immer ist unklar, in welcher Spielklasse die SG Wattenscheid 09 in der kommenden Saison an den Start gehen wird. Im Gespräch mit dieser Redaktion zogen die Vorstände Christian Fischer und Christian Pozo y Tamayo im vergangenen Jahr sogar die Niederungen des Amateurfußballs (Kreisliga) in Betracht. Deutlich realistischer ist jedoch, dass der insolvente Traditionsverein in einer höheren Liga den Neuanfang wagen wird.

Darüber soll es dem Vernehmen nach schon bald Klarheit geben. Klar ist zum aktuellen Zeitpunkt, dass niemand im Verein Interesse daran hat, sich finanziell zu übernehmen. Das ist bei der SG Wattenscheid 09, die ein überaus bewegtes Jahr hinter sich hat, ein ungeschriebenes, aber doch täglich ausgesprochenes Gesetz. Diese Haltung kommt bei Teilen des Umfelds offenbar gut an.

Es gibt bereits sechs größere Sponsoren für die erste Mannschaft der SG Wattenscheid

Mögliche Sponsoren zeigen sich gesprächsbereit, inzwischen haben sich 50 Nachwuchsförderer zusammengefunden, und für die erste Mannschaft gibt es bereits sechs „größere“ Sponsoren, wie Pozo y Tamayo im Gespräch mit dieser Redaktion betont. Von vier weiteren Geldgebern habe man bereits mündliche Zusagen erhalten, die Gespräche verlaufen aussichtsreich. Und doch sagt der SGW-Vorstand: „Wir sind immer noch dabei, für Vertrauen zu werben. Das ist das Schwierigste bei der ganzen Sache. Wir tragen eine große Erblast mit uns herum.“ Demnach seien einige Gläubiger des Vereins, der sich im vergangenen Jahr vom Spielbetrieb in der Regionalliga zurückgezogen hat, zu Schaden gekommen.

Michael Henke und Dr. Daniel Weimar verstärken das Führungsteam

Das Spiel gegen Fortuna Düseldorfs U23 am 19. Oktober 2019 (3:0) war die bis dato letzte Partie der SG Wattenscheid 09 im Lohrheidestadion. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Die Aufräumarbeiten dauern an, immerhin ist die Jugendabteilung auf einem guten Weg. Um das Gerüst für den Senioren-Bereich weiter auszubauen, hat der SGW-Vorstand den Experten-Beirat vergrößert. Seit Beginn des Jahres ist Michael Henke, langjähriger Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld, an Bord. Seit Kurzem steht auch Dr. Daniel Weimar von der Universität Duisburg-Essen als fachkundiger Ratgeber zur Verfügung. Er soll die Verantwortlichen des Klubs dabei unterstützen, die SG Wattenscheid zu vermarkten. Außerdem, so Pozo y Tamayo, kenne sich der 36-Jährige gut mit der Situation insolventer Fußballvereine aus.

Die Arbeit rund um das zukünftige Team läuft also auf Hochtouren, die kommenden Tage werden neue Erkenntnisse bringen. „Wir wollen so seriös wie möglich arbeiten“, beteuert Pozo y Tamayo. Dazu gehöre auch das Verkünden von Nachrichten, wenn Tatsachen geschaffen sind. „Vorher werden wir die Füße still halten.“