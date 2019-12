SG Wattenscheid 09: Die Jugend steht im Mittelpunkt

Ja, die SG Wattenscheid 09 übt noch Anziehungskraft aus. Als Kristin Brocker sich vor der Wahl des neuen Aufsichtsrats vorstellte, gab die Juristin zu: „Ich war nicht Fan der ersten Stunde. Aber seit dem Neubeginn.“ Brocker ist seit einigen Tagen eingetragenes Vereinsmitglied, und zudem gehört sie dem Kontrollgremium der SGW an.

Die Mitglieder wählten Kristin Brocker, den Fleisch- und Wurstwarenhändler Oliver Thiers, den früheren SGW-Pressesprecher Daniel Knorr sowie die Bochumer Unternehmer Jörg Döllekes und Frank Kolberg auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in den Aufsichtsrat, dem Gerd Abstins weiterhin angehört. Bereits vor der Veranstaltung hatten der ehemalige Schalke-Präsident Josef Schnusenberg und sein Vertrauter Horst Poganaz erklärt, dass sie ihre Ämter niederlegen wollen. Auch der frühere Geldgeber Hans Mosbacher trat aus dem Aufsichtsrat zurück.

Neuer Vorstand besteht nun aus fünf Personen

Der neue Vorstand: (v.l.) Patrick Urbanczik (Organisation), Stefan Beermann (Marketing, Vertrieb), Christian Pozo y Tamayo (Sport, Kommunikation), Christian Fischer (Vorsitz/Finanzen) und Oliver Kolenda (Jugend) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Als erste Amtshandlung bestätigte das neu gewählte sechsköpfige Gremium den neuen Vorstand, der sich in Gänze zum ersten Mal vorgestellt hatte. Neben Christian Fischer und Christian Pozo y Tamayo, die künftig die Kompetenzbereiche Finanzen und Sport/Kommunikation verantworten werden, stoßen Stefan Beermann (Marketing/Vertrieb), Oliver Kolenda (Jugend) und Patrick Urbanczik (Organisation und Strukturen) hinzu.

Insolvenzplanverfahren ist das Ziel

Über die aus finanzieller und organisatorischer Sicht schwierige Vergangenheit mochte niemand mehr sprechen. Doch seit dem 1. Oktober und nach wie vor befindet sich der Verein in der Insolvenz. Dr. Anja Commandeur, die vom Amtsgericht Bochum zur Insolvenzverwalterin bestellt wurde, strebt für den Erhalt des Vereins ein Planverfahren an. Voraussetzung dafür sei nach Aussage der Juristin eine gesicherte Finanzierung sowie das Vertrauen in die Fähigkeiten von Vorstand und Aufsichtsrat.

Junioren- und Seniorenbereich sollen sportlich verzahnt, finanziell aber getrennt werden

Das neue Führungspersonal hat am Mittwochabend bereits erste Ideen präsentiert. Künftig soll es eine sportliche Verzahnung von Junioren- und Seniorenbereich geben. Finanziell aber sieht das Vorhaben eine eindeutige Trennung vor, damit die Nachwuchsspieler nicht noch einmal so um die fußballerische Zukunft bangen müssen wie in der vergangenen Saison.

Dafür plant die SGW, dass bald wieder höherklassiger Juniorenfußball in Wattenscheid gespielt wird. „In den jüngeren Altersklassen sieht es gut aus“, bilanzierte Vorstandsmitglied Kolenda am Mittwochabend. Er wies jedoch gleichzeitig auf die Herausforderung hin, die die Konkurrenzsituation im Ruhrgebiet mit sich bringt: „Um die älteren Spieler müssen wir richtig kämpfen, wenn die großen Vereine kommen.“

Norman Jakubowski bleibt dem Verein treu

An allen Ecken und Enden wird an der Zukunft des Traditionsklubs gearbeitet, der, so Insolvenzverwalterin Commandeur „auf soliden und seriösen Füßen“ stehen soll. Ganz unabhängig davon, wie das im Detail aussieht und in welcher Liga die SG 09 künftig antreten könnte, hat ein Spieler aus dem letzten Regionalliga-Kader sein Bleiben zugesichert. Norman Jakubowski wird auch in der kommenden Saison das Trikot der SG Wattenscheid tragen. Vorstand Pozo y Tamayo: „Eine so große Bereitschaft unabhängig von allen Bedingungen habe ich noch nie bei einer Spielerverhandlung erlebt. Er hat nicht über Geld, nicht über die Liga geredet, sondern mir einfach gesagt, dass er dabei ist.“