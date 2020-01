Seriensieger Sparkassen Stars muss zum Seriensieger Dresden

An diesem Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProB machen die Akteure der VfL Sparkassen Stars Bochum mal etwas für die ungewöhnliches. Sie übernachten in der Stadt, in der sie spielen werden. Da es für das Team von Trainer Felix Banobre gegen die Dresden Titans geht und da das Spiel um 16 Uhr und damit relativ früh am Sonntag stattfindet, reisen die Bochumer bereits am Samstag an.

Das ist zumindest von der Anreise das Kontrastprogramm zum vergangenen Wochenende. Da ging es gegen die EN Baskets Schwelm. Da war die Anreise kurz, das Spiel dafür umso länger. Es ging zweimal in die Verlängerung, bevor der 115:109-Erfolg der Bochumer beim Spitzenreiter feststand.

Sechs Heimsiege in Folge für Dresden

Die Bochumer hätten nichts dagegen, wenn sie in Dresden schneller fertig wären und dazu natürlich erfolgreich. Dresden aber ist besonders heimstark. Nur gegen den Tabellenzweiten Itzehoe verlor das Team. Die sieben Siege, die den Dresdenern bisher gelangen, gelangen ihnen allesamt in eigener Halle. Sechs davon hintereinander.

Die Bochumer haben dagegen ihre letzen sechs Auswärtsspiele gewonnen. Da es im Basketball kein Unentschieden gibt, wird eine Serie reißen. Wobei Banobre das Spiel nicht an den beiden Serien festmachen will. Vor allem sieht er sein Team trotz des Sieges in Schwelm nicht in der Favoritenrolle. „Jedes Team der Liga kann uns schlagen. Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen und unsere Leistung bringen. Dresden hat ein starkes Team und wird uns alles abverlangen.“

Viel Arbeit für Zach Haney

Bei Dresden überzeugt vor allem ein Trio. Der mit Abstand effizienteste Spieler ist dabei der aus der ProA verpflichtete Center Georg Voigtmann. Er liefert 15,5 Punkten und 11,1 Rebounds pro Spiel. Das wird eine besondere Aufgabe für Bochums „Big Man“ Zach Haney.

Auffällig agiert bei den Dresdenern zudem der Amerikaner Eric Palm. Er ist mit 17,8 Zählern pro Partie der stärkste Angreifer der Dresdener. Aufbauspieler Lennard Larysz ist der dritte Spieler, der regelmäßig zweistellig trifft.

Beim VfL war die Trainingswoche durchwachsen. Einige Spieler waren krank, andere sind angeschlagen. „Das Vertrauen ruht dabei auch auf der medizinischen Abteilung“, sagt Sparkassen Stars Finanzvorstand Hans Peter Diehr. „Sie versucht alle Spieler bis zum Wochenende wieder spielbereit zu machen. Wer letztendlich in die Multivans einsteigen wird, entscheidet sich vermutlich erst am Abreisetag. Die Tiefe des Kaders sollte eventuelle Ausfälle jedoch kompensieren können.“