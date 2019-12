Bochum. Spannender geht es nicht. Das Spiel zwischen den VfL Sparkassen-Stars und den WWU Baskets Münster ging in die Verlängerung.

Serie reißt: VfL Sparkassen-Stars verlieren gegen Münster

Lars Kamp hatte seinen Aufwärmpulli überzogen, ein Handtuch um den Hals gelegt. Der Aufbauspieler der VfL Sparkassen-Stars Bochum nahm ungewohnt wenig teil am Heimspiel gegen die WWU Baskets Münster. Er gehört ansonsten zu den Bochumer Spielern, die die meiste Zeit auf dem Feld verbringen. Diesmal aber fehlte ihm dazu die Kraft.

Am Morgen hatte er, so berichtete es Sparkassen-Stars Finanzvorstand Hans Peter Diehr, „noch krank im Bett gelegen“. Der VfL mit und ohne Kamp sind gefühlt zwei verschiedene Teams. Kamp steuerte diesmal nur drei Punkte bei. Ansonsten trifft er stets zweistellig. Mit einem „halben“ Kamp verloren die Sparkassen-Stars gegen Münster zum Start in die Rückrunde mit 67:73 (32:30). Das allerdings erst nach Verlängerung. Die Serie von Spielen ohne Niederlage ist damit dennoch vorbei. Diesmal tanzte das Team aus Münster.

Cooper agiert auffällig

In der Vorwoche hatte Conner Washington die Sparkassen-Stars mit einem Dreipunktwurf vier Sekunden vor dem Ende zum 66:65-Sieg in Münster geführt. Im Rückspiel nur sieben Tage später, war lange nicht Washington der Mann für die spektakulären Aktionen. Auch wenn er immer mal wieder erfolgreich Dreipunktwürfe einstreute und es am Ende auf 15 Punkte brachte. Noch etwas auffälliger agierte diesmal über weite Strecken Münsters Joseph Douglas Cooper. Er beendete das dritte Viertel mit zwei Punkten mit Ablauf der Zeit. 51:45 hieß es dadurch für Münster. Von einer Entscheidung war das Spiel weit entfernt.

Wie im Hinspiel klebten die Teams aneinander. Weiter als sieben Punkte konnte sich kein Team absetzen. Zwischenzeitlich war es kein Basketballspiel, sondern ein zähes Ringen. Wobei sich die Teams bei allem körperlichen Einsatz stets fair begegneten.

Wendeler wie ein Fußballtorwart

Eine der Szenen des Spiels lieferte Florian Wendeler. Wie ein Fußballtorwart wehrte Bochums Center einen Pass ab. Waagerecht lag er dabei in der Luft. Mehr Einsatz geht nicht. Zumal er kurz vor dem Ende auch noch ein ganz feines Händchen bewies. Mit einem sogenannten Fingerroll ließ er den Ball 24 Sekunden vor dem Ende zum wiederholten Ausgleich in den Ring gleiten. Matchwinner war er damit natürlich nicht.

Stefan Weß wollte sich diesmal diesen Titel sichern. Sein Sprungwurf fiel zum 65:63. 2,3 Sekunden waren da noch auf der Uhr. Sie reichten Mark Gebhardt zum Ausgleich. Das Spiel ging in die Overtime, in die Verlängerung. Es war für die Fans in der Rundsporthalle in etwa so, als hätten sie am ersten Weihnachtsfeiertag noch ein dickes Geschenk entdeckt, das sie Heiligabend übersehen hatten.

In der Zusatzzeit erwies sich Münster als das Team, das weniger Fehler und etwas mehr richtig machte. Als Leander Hänig nach Zuspiel von Cooper zum 71:65 traf, war das der Moment, der Bochum den Stecker zog, der Weg für den Sieg für Münster war frei.

Viertel: 19:15, 13:15, 13:21, 20:14

Overtime: 2:8

Bochum: Bilski (3 Punkte, 1 Dreier), Kamp (3/1), Gebhardt (7), Washington (15/4), Behr (6/2), Wendeler (12), Bals (4), Böther, Lang (9/1), Haney (8)