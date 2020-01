Bochum. Eine Serie musste reißen. Die Sparkassen Stars hatten zuletzt auswärts alles gewonnen, Gegner Dresden daheim alles gewonnen.

Serie der Sparkassen Stars Bochum reißt gegen Dresden Titans

Dass eine Serie reißen würdem war klar. Im Basketball gibt es kein Unentschieden. Wenn also die VfL Sparkassen Stars Bochum mit der Empfehlung von sechs Auswärtssiegen in Reihe zu den zuletzt in sechs Heimspielen siegreichen Titans aus Dresden fahren, kann es danach nur noch einen Seriensieger geben. So darf sich Dresden darüber freuen, die Serie der Bochumer gestoppt zu haben. Das 95:80 der Dresdener fiel allerdings überraschend hoch aus.

Hans Peter Diehr, der Finanzvorstand der VfL Sparkassen Stars, fand klare Worte. „Wir sind mit einer verdienten zurückgekehrt. Die Dresdener haben mit einer hohen Intensität gespielt. Der konnten wir nicht genug entgegensetzen. Das schlechte Gefühl von Trainer Felix Banobre nach einer Woche nahezu ohne vollständige Trainingseinheiten hat sich bewahrheitet. Wie man trainiert, so spielt man auch. Es gilt jetzt diese Begegnung schnell abzuhaken und sich nach einer hoffentlich von Verletzungen und Krankheiten befreiten Trainingswoche auf das sehr wichtige Spiel gegen die TSK49ers vorzubereiten.“

Dresden erwischt einen guten Tag

Zwischenzeitlich lagen die Bochumer mit mehr als 20 Punkten zurück. Keiner der Bochumer fand zu seinem gewohnten Spiel. Conner Washington, zuletzt beim Sieg in Schwelm mit 42 Punkten überragend, erzielte diesmal zwölf Punkte. So brachte auch die Rückkehr von Mario Blessing keine Freude. Er verfolgte das Spiel allerdings von der Bank aus. Ebenso wie Raphael Bals spielte er nicht.

„Vom dritten bis zum siebten Platz, den wir aktuell belegen sind nun alle punktgleich. In dieser Hammerliga darf man sich nie auf dem Erreichten ausruhen“, sagte Diehr. Schon gar nicht, wenn Spieler des Gegners einen besonders guten Tag erwischen. Der Dresdener Lennard Larysz versenkte für ihn ungewöhnliche sechs Dreier.

Beim VfL merkte man laut Diehr dagegen, „dass in der Defensive wichtige Körner fehlten um die vor heimischem Publikum stark aufspielenden Gastgeber zu bremsen. Auch in der Offensive wollten die Bälle nicht fallen.“

Viertel: 24:15, 26:20, 24:14, 21:31

Bochum: Buljevic (5 Punkte/1 Dreier), Bilski (6/2), Kamp (7/1), Gebhardt (3), Washington (12/1), Behr (6), Wendeler (10), Lang (11/3), Haney (20/1)