Bochum. Ridvan Avci hat den SC Weitmar in Richtung Sodingen verlassen. Neu mit im Kader ist Erik Ortmann. Der nächste Test für Weitmar steigt Donnerstag.

Für den SC Weitmar 45 verlief die abgelaufene Hinrunde nicht zufriedenstellend. Das Team von Coach Axel Sundermann zog als Tabellenachter mit 25 Punkten in die Winterpause ein (inklusive der ersten beiden Rückrundenspiele). Damit hat der SC 45 den ersten Durchgang mit dem schlechtesten Ergebnis seit dem Abstieg aus der Landesliga vor knapp vier Jahren beendet.

„Wir sind leider nicht gut in die Saison gestartet. Zwei Punkte aus den ersten vier Spielen, das hatten wir uns definitiv anders vorgestellt“, sagt Sundermann, dessen Team nach dem schlechten Auftakt sogar kurzzeitig auf einem Abstiegsplatz stand. Zwar gelang dann im fünften Spiel, gegen den CF Kurdistan, der erste Erfolg, in der Folge fing sich die Sundermann-Elf jedoch beim 0:4 gegen den FC Altenbochum wieder eine herbe Pleite ein.

Besserung nach dem Spiel gegen Kaltehardt

„Gerade gegen Altenbochum war es ein sehr schlechtes Spiel von uns. Leider mussten wir wegen Verletzungen immer wieder mit einer neuen Aufstellung auflaufen. Das hat man natürlich auch an den Ergebnissen gemerkt“, so Sundermann. Erst nach dem Remis gegen Kaltehardt ging es für die 45er wieder leicht bergauf: Zwei Siege in Serie feierten die Bochumer zu diesem Zeitpunkt und kletterten damit auf den achten Tabellenplatz.

In der Folge fing sich Weitmar zwar noch zwei weitere Niederlagen ein, im Großteil der verbleibenden Spiele vor der Pause präsentierten sich die Kicker vom Waldschlösschen jedoch souverän und konnten den Platz als Sieger verlassen. „Auch wenn wir gegen Ende der Hinserie wieder ziemlich gut drauf waren, offensiv haben wir im Vergleich mit den Vorjahren schon ziemlich nachgelassen“, sagt Sundermann. Lediglich auf Steven Murru und Maximilian Schreier, die zusammen immerhin 24 von insgesamt 33 Treffern erzielten, war im Angriff Verlass, der Rest des Teams präsentierte sich eher ungefährlich. „Die bessere Chancenverwertung ist folglich in der Rückrunde auch eines unserer Hauptziele. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Plätze nach oben klettern können“, so der Coach.

Veränderungen im Kader in der Rückrunde

In der Rückrunde nicht mehr mit in seinem Kader ist Ridvan Avci. Der Routinier wechselte zum zwei Klassen höher spielenden Westfalenligisten SV Sodingen. Quantitativ haben die Verantwortlichen den Abgang jedoch schnell wieder aufgefangen: Erik Ortmann, der bereits einen Großteil seiner Jugend auf der Platzanlage in Weitmar verbrachte, ist zum Waldschlösschen zurückgekehrt. Zuletzt spielte er für Concordia Wiemelhausen.

Eine weitaus größere Veränderung steht Weitmar nach der Rückserie bevor: Nach elf Jahren im Dress der 45er wird Trainer Axel Sundermann den Verein im Sommer verlassen. „Natürlich gab es in der Hinserie auch einige Frustmomente. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Nach so einer langen Zeit ist es nun im Sommer für mich und den Verein einfach der perfekte Zeitpunkt. Wir gehen auf jeden Fall im Guten auseinander“, erklärt der langjährige Coach und Ex-Profi.

Der nächste Test für sein Team steigt am kommenden Donnerstag: Auf eigenem Platz empfängt die Sundermann-Elf dann den Landesligisten Firtinaspor Herne (19.30 Uhr, Am Waldschlösschen).