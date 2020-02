Riemkes Sieges-Serie geht weiter: Erfolg gegen Schwelm

Ganz wichtige Punkte sammelten die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke dank ihres 38:27-Sieges gegen RE Schwelm. Nicht nur, dass die Bochumer die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ohnehin gebrauchen können, auch hinsichtlich der anderen Ergebnisse des Spieltages sind die zwei Punkte Gold wert.

Mit 12:20-Punkten klettern die Riemker auf Platz zehn und lassen somit den OSC Dortmund, die Ahlener SG II und die SGSH Dragons II mit je elf Punkten vorerst hinter sich. RSVE Siegen steht mit lediglich zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. „Es war schon krass, wie wir das Spiel diktiert haben“, sagte Riemkes Trainer Dennis Wahlers, der überaus stolz über die Leistung war, die seine Mannschaft einmal mehr auf das Hallenparkett brachte. Und das erneut gegen ein Team von den oberen Tabellenplätzen.

Die Anfangsphase gehört noch den Gästen

Torben Eberhard erzielte drei Treffer beim Sieg gegen Schwelm. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Dieses Mal brauchten die Bochumer aber eine gewisse Anlaufzeit, um richtig in den Tritt zu kommen. In den ersten zehn Minuten leisteten sie sich noch einige technische Fehler und wählten selten clevere Lösungen, so dass es zunächst 4:1 (6.) für die Gäste hieß. „Zudem haben wir es in der ersten Viertelstunde noch nicht geschafft, die Räume in der Abwehr zu verdichten, so dass wir Schwelm noch große Lücken angeboten haben“, so Wahlers.

Dennoch glich Torben Eberhard in der 11. Minute zum 6:6 aus, woraufhin Riemke erstmalig durch Treffer von Moritz Freitag und Johan Kohlenbach mit 8:6 (14.) in Führung ging. In den verbleibenden 15 Minuten bis zum Pausenpfiff steigerte sich die Riemker Abwehr, was zu zusätzlichen Ballgewinnen führte. Zwar glich Schwelm noch einmal zum 13:13 (22.) aus, doch daraufhin setzte sich Riemke bis zur Halbzeitsirene wieder auf 17:15 ab.

Zum zwischenzeitlichen Ausgleich sowie zur knappen Pausenführung führte aber vor allem die Tatsache, dass die Hausherren in der ersten und zweiten Welle einiges liegen ließen. Ansonsten wäre der Spielstand sogar noch frühzeitiger deutlicher ausgefallen.

Nach der Pause dreht Teutonia Riemke richtig auf

Der Knackpunkt für das klare Enderbnis lag schließlich in der ersten Phase nach dem Seitenwechsel. „Da haben wir sowohl vorne als auch hinten noch einmal eine Schüppe drauf gelegt“, meinte Wahlers, der seinen Spielern ansah, dass sie dieses Spiel auch deutlich gewinnen und den Sieg mehr wollten als die Schwelmer.

Zunächst setzten sich die Riemker auf 21:16 (36.) ab, wenig später hieß es sogar 26:18 (44.). „Das war unsere stärkste Phase im Spiel“, so Wahlers. Seine Mannschaft überzeugte besonders durch ein dynamisches und geduldiges Angriffsspiel, zudem zeigte auch Torhüter Sebastian Olschinka eine starke Leistung zwischen den Pfosten. In der 47. Minute beim Stand von 29:19 markierte Riemkes Robin Bartel schließlich die erste Zehn-Tore-Führung.

Und wenngleich die Teutonia in den nächsten sieben Minuten ein paar Prozente rausnahm und Schwelm noch einmal zum 25:32 (54.) aufschloss, geriet der Riemker Erfolg nicht in Gefahr. Stattdessen besannen die Hausherren sich noch einmal auf die zuvor gezeigte Leistung, ließen sich auch von einer zeitweilig doppelten Manndeckung nicht verunsichern und trieben das Ergebnis weiter in die Höhe.

Spielfreies Wochenende mitten in der Erfolgswelle

Die Teutonia befindet sich derzeit auf einer Erfolgswelle und stellt endlich ihr Können und Leistungsvermögen unter Beweis, das lange Zeit vermisst wurde und viel zu selten und kurzweilig in den Spielen aufblitzte. Ob das kommende spielfreie Wochenende ungelegen kommt, darüber war Dennis Wahlers sich nicht ganz klar. „Einerseits befinden wir uns gerade im Flow, andererseits hatten wir durch die Grippewelle auch viele angeschlagene Spieler“, erklärt er.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Riemker nun ordentlich auskurieren, um in zwei Wochen gegen die punktgleiche PSV Recklinghausen an die letzten starken Auftritte anzuknüpfen, um auch den direkten Konkurrenten Punkte abzunehmen.

SV Teutonia: Olschinka, Zok; Schiske (2), Bartel (3), Segatz (1), Komisarek (4), Kogel (1), Freitag (4), Eberhard (3/1), Dworak (4), Kohlenbach (9/1), Krüger (7)