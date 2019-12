Bochum. Mit drei Siegen in Reihe sind Riemkes Handballerinnen in der Tabelle geklettert. Jetzt geht es gegen ein Team, das einen ähnlichen Lauf hat.

Riemkes Handballerinnen erwarten starken Aufsteiger Bösperde

Drei Siege in Folge fuhren die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke an den vergangenen Spieltagen ein und arbeiteten sich auf den fünften Tabellenplatz vor. „Daran wollen wir natürlich anknüpfen und unseren Lauf bestätigen“, sagt Riemkes Trainer Mathias Weber. Er erinnert allerdings daran, „dass das nicht von alleine läuft, sondern wir müssen jedes Mal aufs Neue abliefern“. Am vorletzten Spieltag dieses Jahres treffen die Bochumerinnen auf den Aufsteiger DJK SG Bösperde (Samstag, 19.15 Uhr, Heinrich-Böll-Halle), der mit 10:6-Punkten punktgleich mit Riemke auf Platz sieben steht.

„Sie spielen eine gute Rolle in der Liga und sind damit sehr ernst zu nehmen“, meint Weber dazu, dass er den Gästen auf keinen Fall den Aufsteiger-Stempel aufdrücken will. Die Bösperder Mannschaft ist gespickt mit ehemaligen Oberliga- und Drittligaspielerinnen der SG Menden Sauerland, bringt dabei vor allem im Rückraum enorme Stärke und Erfahrung mit und schwimmt nach zwei Aufstiegen von der Bezirksliga bis in die Verbandsliga in den letzten Jahren noch auf einer Erfolgswelle.

Stabilität in der Abwehr

Allzu sehr will sich Mathias Weber aber erneut nicht mit dem Gegner beschäftigen, sondern sich viel mehr auf die eigene Leistung konzentrieren. „Das hat in den letzten Wochen auch gut geklappt.“ Besonders die Stabilität in der Abwehr müsse sein Mannschaft beibehalten und daraus wieder auf Tempospiel über die erste und zweite Welle setzen. Hinzu kommt die Wahl der richtigen Lösungen im aufgebauten Angriff.

„Dass wir diese Lösungen haben, haben wir auch in den letzten Spielen gezeigt“, sagt Weber, der eine robuste Abwehr bei Bösperde erwartet. Unter der Woche waren zwar immer noch einige Spielerinnen angeschlagen beziehungsweise noch nicht wieder richtig fit, aber personell wird es für Samstag schon besser aussehen als noch in Hohenlimburg. Definitive Ausfälle hat Weber nicht.