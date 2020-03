Riemkes Handballer verlieren nur knapp gegen Schalksmühle

Diese Punkte hätten den Verbandsliga-Handballern des SV Teutonia Riemke gut zu Gesicht gestanden. Damit hätten sie erneut Boden gut gemacht zu den Abstiegsrängen. Allerdings unterlagen die Bochumer den SGSH Dragons II mit 27:30 (10:10). „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagte Riemkes Trainer Dennis Wahlers. „Sie haben alles reingeworfen, für die ungewohnte Konstellation gut gespielt und vor allem im Angriff gezeigt, wie gefährlich sie auch gegen eine körperlich überlegene Mannschaft sein können.“

Dass die Schalksmühler am Ende drei Tore besser waren, lag aus seiner Sicht an der individuellen Klasse der drei Spieler aus dem Drittligakader. „Natürlich es ist am Ende dann sehr bitter, wenn man sich nicht für die Leistung belohnt“. Der Großteil der ersten Halbzeit ging aber erst einmal an die Riemker. Mit 4:2 führten sie nach gut neun Minuten. Nach dem 4:4 erspielte sich die Teutonia wieder eine 7:5-Führung (17.) und hielt diese bis zum 9:6 in der 23. Minute.

Abschlussschwäche sorgt für die Wende

„Wir sind überragend in der Abwehr gestartet und sind vorne mit hohem Tempo auf die Lücken gestoßen“, sagte Wahlers zur Leistung seiner Mannschaft. Er machte jedoch auch eine Abschlussschwäche bei seinen Spielern aus. An der lag es auch, dass die Bochumer den Gastgebern einen 4:0-Lauf gestatteten, so dass Schalksmühle kurzerhand die Führung übernahm. Bis zum Pausenpfiff erzielte Riemke aber noch den Ausgleichstreffer.

„Hätten wir uns diese Abschlussschwäche nicht geleistet, dann hätte es zur Halbzeit ganz anders ausgesehen“, sagte Wahlers. Nach dem Seitenwechsel wurde es schließlich noch ein Spur spannender. In ersten Minuten des zweiten Durchgangs wechselte es stetig zwischen Riemker Führung und Gleichstand hin und her, ehe sich die Wahlers-Sieben einen Zwei-Tore-Vorsprung von 17:15 (39.) und darauf 18:16 (40.) erspielte.

Krüger vergibt wichtigen Strafwurf

„Bis dahin haben wir immer noch recht ordentlich gedeckt und waren im Angriff geduldig“, meinte Wahlers. Aber wieder glich Schalksmühle zum 18:18 (44.) aus. Und weil Daniel Krüger daraufhin einen Strafwurf vergab, waren es auf einmal die Schalksmühler, die mit 19:18 in Führung gingen. Von da an kippte der Spielverlauf zu einem Wechsel von Schalksmühler Führung und Riemker Ausgleich, andauernd bis zum 27:27 (57.). Da erzielte Alexander Kämper das letzte Bochumer Tor, die Dragons hingegen warfen in den verbleibenden Minuten noch drei Treffer und durften am Ende zwei Punkte bejubeln.

Wahlers: „In der letzten Viertelstunde hatten wir Schalksmühles Mittelmann nicht mehr gut im Griff, weil wir nicht mehr kompakt genug gestanden haben. Das hat Schalksmühle dann vor allem einfache Tore ermöglicht.“

Riemke: Olschinka, Zok – Schiske (2), Schamberger, Bartel (3), Kämper (3), Komisarek (3), Kogel (1), Gründgen (2), Freitag (4), Eberhard (2), Kohlenbach (3), Krüger (4/1)