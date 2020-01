Riemkes Handballer sind zum Start in Hombruch gefordert

Neues Jahr, neues Glück lautet die Devise bei den Verbandsliga-Handballern des SV Teutonia Riemke. Für sie geht es am Samstag beim TuS Westfalia Hombruch weiter (18 Uhr). Aus Sicht von Riemkes Trainer Dennis Wahlers ist dieses Aufeinandertreffen eine schwierige Angelegenheit.

„Zum einen hat Hombruch einiges zu bieten, ist sehr routiniert und bringt auf mehreren Positionen viel Durchschlagskraft mit“, sagt Riemkes Trainer. Er sieht aber auch, „dass sie in diese Saison durchwachsen gestartet sind und bislang an ihre Form aus der letzten Spielzeit nicht anknüpfen konnten“. Mit 11:11-Punkten stehen die Hombrucher auf dem achten Tabellenplatz und haben damit drei Pluspunkte mehr als die Riemker auf Platz elf.

Teams trennt in der Tabelle nicht so viel

Weit voneinander entfernt sind die beiden Teams also nicht, so dass Wahlers meint, „dass das ein Spiel ist, wo für uns Punkte zu holen sind“. Die Hombrucher hat er natürlich auch schon unter die Lupe genommen und macht in ihrem Spiel drei Schlüsselstellen aus. Zum einen ist das TWH-Schütze Ole Sasse auf Rückraum links, das Kreisläuferspiel sowie das Gegenstoßspiel über die schnellen Außenspieler.

„Die ersten beiden Aspekte müssen wird in den Griff kriegen“, betont Wahlers. „Und dann dürfen wir sie nicht durch Fehler im eigenen Angriff zu Gegenstößen einladen“. Sollte es doch einmal dazu kommen, ist in jedem Fall ein schnelles Rückzugsverhalten gefragt. „Jedenfalls müssen wir möglichst schnell zu unserem Spiel finden“. Erfreulich ist dabei, dass aller Voraussicht nach alle Spieler zu Verfügung stehen. Einzig hinter dem Einsatz von Daniel Krüger steht noch ein Fragezeichen.