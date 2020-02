Nach einem spielfreien Wochenende gehen die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke wieder auf Punktejagd. An den zwei Spieltagen zuvor zeigten sie sich in bestechender Form und traten dabei vor allem völlig verändert im Vergleich zur Hinrunde auf. Besonders die Angriffsleistung konnte sich sehen lassen. In Verbindung mit ordentlicher Abwehrarbeit konnten sie so den Tabellendritten Gevelsberg mit 40:35 und den Vierten Schwelm mit 38:27 in die Schranken wiesen. Gegen den ungeschlagenen Ligaprimus TuS Bommern unterlagen die Riemker auch nur knapp mit 27:28. Vor diesem Hintergrund sollte das Aufeinandertreffen mit dem direkten Tabellennachbarn PSV Recklinghausen am Samstag (19.30 Uhr) kein Problem sein.

Aber genau das ist es, was Riemkes Trainer Dennis Wahlers tunlichst vermeiden will. „Wir dürfen nicht von den letzten Ergebnissen aus dem Spiel in Recklinghausen entgegen schauen“, sagt er. Wobei er einräumen muss, dass seine Mannschaft dieses Mal nicht die Außenseiterposition, die ihr zuletzt noch so gut stand, einnimmt. „Dementsprechend können wir auch nicht so arg befreit aufspielen wie zuletzt.“

Wahlers sieht einen kleinen Vorteil bei der PSV

Dennoch räumt er der PSV einen kleinen Vorteil ein: Zum einen, weil sie schon länger besser positioniert und sorgenfreier in der Tabelle stehen, zum anderen, weil sie den Heimspielvorteil genießen. Letzterer brachte der Teutonia im Hinspiel ziemlich wenig. Nachdem sie in der Heinrich-Böll-Halle keine zehn Minuten vor Schluss noch mit fünf Toren geführt hatte, mussten sie sich am Ende mit einem 32:32 begnügen.

Damit es kein weiteres Mal so kommt, fordert Wahlers, dass seine Mannschaft sich auch an diesem Wochenende an die zuletzt gezeigten Tugenden hält. „Und das sind in erster Linie nicht die in taktischer oder handballerischer Hinsicht“, so Wahlers. „Es kommt besonders auf Geduld, Einsatzwille, Kampfbereitschaft und Spaß am Spiel an.“

Toptorschütze Daniel Krüger fehlt

Handballerisch fordert Wahlers deshalb, dass sein Team wieder einen hohen Spielfluss und Dynamik an den Tag legt, sowohl vorne als auch hinten wieder mannschaftlich geschlossen agieren, in der Abwehr aber noch eine Schippe an Konsequenz und Aggressivität drauflegt. Besonderes Augenmerk hinsichtlich der PSV liegt zudem darauf, einen Mittelweg zu finden, der einerseits den großgewachsenen Rückraum der Gastgeber bändigt, als auch das Zusammenspiel mit dem Kreisläufer unterbindet.

Bei diesem Unterfangen wird ein Spieler fehlen. Linksaußen und zuletzt sicherer Torschütze Daniel Krüger wird erkrankt passen müssen. Was die Kaderplanung hinsichtlich der nächsten Saison angeht, hat sich außerdem etwas getan bei der Teutonia. Andreas Driesel kehrt nach vierjährigem Ausflug zur ETG Recklinghausen zurück.