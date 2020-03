Bochum. In der Handball-Verbandsliga ging es für Teutonia Riemke erneut gegen einen Abstiegskontrahenten. Diesmal lief es besser als in der Vorwoche.

Einen weiteren Schritt nach vorne im Abstiegskampf machten die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke. Mit 28:24 (16:11) gewannen sie gegen den direkten Konkurrenten OSC Dortmund. Mit 14:22-Punkte stehen die Riemker auf Platz elf und haben nun drei Punkte Vorsprung auf die Dortmunder, die auf dem vorletzten und somit einem Abstiegsplatz stehen. Das Tabellenmittelfeld beziehungsweise der siebte Platz sind aber auch nur zwei Punkte entfernt.

Wie bereits vermutet, trafen die Riemker auf einen anderen OSC als noch im Hinspiel. Dieses Mal war es ein Spiel auf Augenhöhe im Abstiegskampf. Anders als zuletzt gegen die PSV Recklinghausen kamen die Riemker mit dieser Situation aber besser zurecht. Mit 3:1 führten sie nach gut fünf Minuten, nach dem Ausgleich der Dortmunder zum 3:3 (7.) setzten sie sich wieder auf 6:3 (10.) ab.

Gute Deckung und viele Ballgewinne

„Wir haben richtig gut gedeckt, standen kompakt und haben dabei aktiv verteidigt“, sagte Riemkes Trainer Dennis Wahlers. Die daraus entstandenen Ballgewinne münzten die Riemker zunächst aber noch nicht in zahlreiche Tore um, da ihr Angriffsspiel noch zu verhalten war. Dementsprechend hieß es nach 17 Minuten wieder 7:7, in der 21. Minute 10:9. In den verbleibenden neun Minuten legte die Teutonia endlich den Hebel um, schaltete den Turbo ein und setzte sich bis zum Pausenpfiff durch schnelle Tore, vor allem durch Henrik Komisarek, ab und verbuchte eine Fünf-Tore-Führung für den zweiten Spielabschnitt.

Dort setzten sich auch wieder an und bauten ihre Führung auf 21:13 (36.) aus. „Da haben wir unseren Streifen konsequent runtergespielt“, sagte Wahlers. Seine Mannschaft hielt die Konzentration bis dahin weiter oben. Danach allerdings fuhr sie bei komfortabler Führung zwei Gänge zurück. „Insbesondere in der Abwehr haben wir dann nur noch halbherzig verteidigt und uns vorne zusätzlich viele unüberlegte Würfe genommen“, so Wahlers.

Dortmund beginnt die Aufholjagd

Das gab dem OSC neuen Mut. Sie begannen die Aufholjagd. Zwölf Minuten lang erzielten die Bochumer keinen Treffer, die Dortmunder hingegen neun Tore infolge. Auf einmal stand ein 21:22 (49.) auf der Anzeigetafel stand. Dann aber versenkte Torben Eberhard einen Strafwurf zum 22:22-Ausgleich, danach brachte Jonathan Kogel Riemke wieder mit 23:22 in Führung. Der OSC glich jedoch erneut zum 23:23 aus, Daniel Krüger traf für Riemke aber wieder zum 24:23 (53.). Daraufhin folgte eine fünfminütige Torflaute auf beiden Seiten.

Dass der OSC nicht traf, hatte für Dennis Wahlers aber zwei Gründe. „In dieser Phase müssen Sebastian Olschinka und Jonathan Kogel herausgehoben werden, die uns schlichtweg den Arsch gerettet haben“, war Wahlers voll des Lobes für seinen Torhüter Olschinka und seinen Abwehrchef Kogel, die in der hitzigen Schlussphase zur Stelle waren.

In der 58. Minute erzielte erst Krüger das 25:23, dann Kogel das 26:23 und schließlich hielt Sebastian Olschinka in der letzten Spielminute noch einen Siebenmeter des OSC. Wahlers: „Wir haben trotz der Schwächephase am Ende Moral bewiesen und letztlich auch verdient gewonnen.“

Riemke: Olschinka; Reimers; Schiske (2), Gründgen, Bartel (1), Segatz (2), Komisarek (6), Kogel (3), Freitag (1), Eberhard (4/4), Rolf, Kohlenbach (3), Krüger (6)