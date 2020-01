Regionalligist VfL Bochum ist klarer Favorit bei den Frauen

Sechs Frauenteams haben sich am vergangenen Sonntag für die Endrunde bei den Sparkassen-Masters 2020 qualifiziert. Sie dürfen an diesem Wochenende nun weiter um den Titel spielen. In zwei Gruppen spielen sie zunächst am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr in der Rundsporthalle die vier Teams aus, die am Sonntag zunächst die Halbfinalspiele und darauf das Spiel um Platz drei und das Finale bestreiten dürfen (So., ab 14.15 Uhr).

In der Gruppe A trifft Titelverteidiger Regionalligist VfL Bochum auf Bezirksligist SC Union Bergen und das Team vom SF Westenfeld aus der Kreisliga B. Auch in diesem Jahr wollen die VfL-Frauen wieder den Titel gewinnen und sind favorisiert. Doch Bochums spielende Co-Trainerin Janine Angrick will sich der Sache im Vorfeld nicht zu sicher sein. „Auch wenn Union Bergen nur über das Qualifikationsspiel in die Endrunde eingezogen ist, haben sie bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Mit ihnen wird man rechnen müssen“, sagt Angrick. Sie ist ebenso der Meinung, dass auch Westfalenligist SV Höntrop weit kommen wird.

Die Höntroperinnen treffen in Gruppe B auf Bezirksligist SV Waldesrand Linden und Kreisligist SV Eintracht Grumme. In dieser Gruppe ist Höntrop in der Favoritenrolle. Auch, weil sie in den vergangenen Jahren ansehnliche Leistungen in der Halle zeigten und vor zwei Jahren den Titel gewannen. Außerdem dominierten sie in der Vorrunde ihre Gruppe und zeigten sich mit 19 Toren treffsicher. In ihnen hat der VfL nominell den größten Kontrahenten um den Titel.