Wattenscheid. In der dritten Runde des Kreispokals spielte Kreisligist TV Wattenscheid 01 gegen Verbandsligist PSV Recklinghausen. Das Spiel endete deutlich.

Pokalreise endet für den TV Wattenscheid im Achtelfinale

Spaß daran haben, sich mit einen nominell stärkeren Gegner zu messen. So war Kreisligist TV Wattenscheid 01 in das Spiel der dritten Runde des Kreispokals gegen Verbandsligist PSV Recklinghausen gegangen. Das Spiel nahm dann allerdings dennoch den erwarteten Ausgang. Im Handball gibt es im Pokal weit weniger Überraschungen als im Fußball.

Mit 29:20 setzten sich die Recklinghäuser durch. Bereits zur Halbzeit hieß es 15:8, war eine Entscheidung bereits gefallen. Es war eben nicht die zweite Mannschaft der Recklinghäuser, gegen die das Team von Trainer Stefan Stoer antreten durfte. So stand es zwar auf dem Spielbericht, so wird das PSV-Team auch im weiteren Pokal-Wettbewerb geführt. Aber die Recklinghäuser haben für diesen Pokal-Wettbewerb die Teams getauscht. Team II, das ansonsten ebenso wie der TV Wattenscheid in der Kreisliga antritt, spielt als Team I und umgekehrt.

So erklärt es sich auch, dass die „erste“ Mannschaft der Recklinghäuser bereits ausgeschieden ist. Gegen den VfL Gladbeck II gab es eine 15:51-Niederlage.

Aus Bochumer Sicht ist nur noch der VfL Bochum II im laufenden Pokalwettbewerb vertreten. Das Team erwartet am Mittwoch, 15. Januar, den TV Gladbeck II.

Die Partien des Achtelfinales:

TV Gladbeck - HSV Herbede 25:29

TV Wattenscheid - PSV Recklinghausen II 20:29

HSG Rauxel-Schwerin - FC Schalke 04 15:44

TB Beckhausen - VfL Gladbeck II 9. Januar

SV Westerholt - TuS Bommern 14. Januar

VfL Bochum II - TV Gladbeck II 15. Januar

SG Suderwich - TuS Hattingen

W. Scherlebeck II - HSC Haltern-Sythen II 19. Januar