Play-Off-Spiel der Sparkassen Stars in Baunach abgesetzt

Bochum. Das Play-Off-Spiel der Sparkassen Stars Bochum in Baunach ist abgesetzt. Ob es überhaupt gespielt wird, entscheidet sich am Montag.

Der Coronavirus macht auch vor den Basketball-Hallen nicht halt. Die Verantwortlichen der 2. Liga haben daher beschlossen, sämtliche Spiele des Wochenendes in der Pro A und Pro B abzusetzen. Darunter fällt auch die Achtelfinal-Begegnung in den Play-Offs der VfL Sparkassen Stars Bochum bei den Baunach Young Pikes.

„Am kommenden Montag soll bei einer Ligatagung über das weitere Vorgehen beraten und entschieden werden“, sagte Hans Peter Diehr, Finanzvorstand der Sparkassen Stars. „Damit einhergehend wird auch der Start des Kartenvorverkaufs für ein mögliches Spiel in Bochum zunächst weiter auf einen noch unbestimmten Termin verschoben.“

Die Mitteilung der Liga

Hier die Mitteilung der Liga: „Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Tagen und den deutlichen Verschärfungen der Gesundheitsämter und Behörden in Bezug auf Veranstaltungen mit Zuschauern, sieht die Liga eine massive Ungleichheit bei der Austragung der Spiele. Zudem steht für die Liga, die Gesundheit der Spieler, Trainer, Vereinsverantwortlichen und nicht zuletzt der Fans an oberster Stelle. Die deutlichen Einschränkungen in Bezug auf die Zuschauer bei der Austragung der Spiele führen bei einem Großteil der Vereine zu finanziellen Gegebenheiten, die die Liga gemeinsam mit den Vereinen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der kommenden Woche bewerten wird.Um die Gesundheit aller Beteiligten nicht zu gefährden und nach intensiver Beratung hat die Liga entschieden, den 30. Spieltag in der ProA sowie die Playoff- und Playdown-Spiele in der ProB am kommenden Wochenende auszusetzen. Die Liga wird sich gemeinsam mit den Vereinen in der kommenden Woche in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über den weiteren Saisonverlauf beraten und abstimmen.“