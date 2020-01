Torwart Kevin Müller (l.) verlor mit der DJK Adler Riemke II gegen den SC Weitmar 45 II mit 2:4. Seit Freitag findet in der Rundsporthalle in Bochum die Endunde der Hallen-Masters statt.

Bochum. Die Endrunde der Sparkassen Masters läuft. Mit den Spielen der Reserveteams ging die dreitägige Veranstaltung in der Rundsporthalle Freitag los.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Phönix-Spieler Peronne eröffnet Hallenmasters mit seinem Tor

Tim Peronne heißt der erste Torschütze der Endrunde der Sparkassen Masters 2020. Im Spiel der beiden zweiten Mannschaften des SV Phönix und Concordia Wiemelhausen traf er am Freitagabend nach 104 Sekunden zum 1:0 für Phönix. Später ließ er noch ein zweites Tor folgen. Die Phönix-Reserve gewann mit 2:1.

Für die Finalspiele am Sonntag qualifizierte sich die Phönix-Reserve dann auch. Zudem dabei sind der FC Altenbochum II, der SC Weitmar 45 II und SW Wattenscheid 08 II.

Bis zum Sonntagabend wird in der Rundsporthalle Hallenfußball geboten. Am Freitag fingen die Spiele wie inzwischen gewohnt mit den Zweit-Mannschaften an. Am Samstag folgen die ersten Mannschaften und die Frauen. Am Sonntag steigen die A-Jugendteams mit ein und dann werden die jeweiligen Halbfinals gespielt. Es ist in jedem Fall viel Arbeit für den Ausrichter TuS Harpen.

Mehr als 150 Helfer

Auch der hat sich intensiv vorbereitet. „Wir haben uns in den vergangenen sechs Wochen regelmäßig getroffen“, sagt Marc Kaczorowski. Der 27-Jährige ist Leiter des Organisationsteams, Sportlicher Leiter des TuS Harpen und Spielführer der ersten Mannschaft. Seit 1995 ist er im Verein. An dem schätzt er, „dass der Verein immer noch sehr im Ortsteil gebunden ist. Das macht ihn aus“.

Das macht auch möglich, ausreichend Helfer für die drei Tage in der Rundsporthalle zu finden. „Wenn so etwas ist“, sagt Kaczorowski, „helfen alle.“ Das heißt in diesem Fall: fast 150 Helfer.

Natürlich hoffen sie beim TuS Harpen auch darauf, dass die Durchführung der Veranstaltung einiges an Geld in die Vereinskasse bringt. „Wie hoch es sein wird, keine Ahnung“, sagt Kaczorowski. „Aber einen Teil nehmen wir auf jeden Fall für den Kunstrasenplatz, einen großer Teil bekommt die Jugend und für die Helfer organisieren wir in jedem Fall eine Partie.“