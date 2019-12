Bochum. Zum Jahresabschluss sind die Frauen des VfL Bochum noch einmal in der Regionalliga gefordert. Trainer Müller warnt vor einem gefährlichen Gegner.

Müller warnt die VfL-Frauen vor dem Vorletzten SV Bökendorf

Ein letztes Mal die Schuhe schnüren müssen die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Bochum in diesem Jahr. Während in der Liga schon die Winterpause eingekehrt ist, empfangen die Bochumerinnen den SV Bökendorf zum Nachholspiel auf dem Kunstrasenplatz am Stadion (Samstag, 14 Uhr).

Mit lediglich sieben Punkten stehen die Gäste auf dem vorletzten Tabellenplatz, der VfL kann sich mit 22 Zählern und Rang vier hingegen nicht beklagen. „Bökendorf ist zwar mit vielen Verletzten in die Saison gestartet, hat aber zuletzt zwei Unentschieden gegen Essen und Recklinghausen geholt sowie nur knapp mit 1:2 gegen Bocholt verloren“, sagt VfL-Trainer Paul Müller. Deshalb warnt der auch zur Vorsicht, sich nicht von der Tabelle täuschen zu lassen und die Gäste gar zu unterschätzen.

Einige Spielerinnen fehlen

Seine Mannschaft erwartet jedenfalls ein robustes und zweikampfstarkes Team. „Wir wollen weiter machen, wie in den letzten Spielen auch, und Bökendorf mit unseren spielerischen Mitteln knacken“, so Müller und erwartet aber noch einen weiteren entscheidenden Aspekt. „So kurz vor der Pause am letzten Spieltag wird ganz sicher der größere Wille darüber entscheiden, wer das Spiel gewinnt.“

Siegeswillen haben die VfL-Frauen ganz bestimmt, wollen sie sich mit einem letzten Sieg im Kalenderjahr für die erfolgreichen Mühen der letzten Wochen belohnen und mit einem guten Gefühl den Jahreswechsel antreten. Allerdings bringt dieser außerordentliche Spieltag auch einige personellen Ausfälle mit sich: Mara Wilhelm (Urlaub), Chantel Meißner und Joy Demirovski (beide verletzt) sowie Ann-Kristin Frank und Laura Bader (Heimat) stehen Coach Müller nicht zur Verfügung.