Müller-Rottgardt vom TV Wattenscheid ist Deutsche Meisterin

Deutsche Meisterin: Katrin Müller-Rottgardt mit ihrem Guide Noel Fiener, hier bei einem Meeting in Dubai im November 2019.

Wattenscheid/Erfurt. Katrin Müller-Rottgardt nimmt Kurs auf die Paralympischen Spiele. Die Athletin des TV Wattenscheid 01 gewann nun Gold bei der Hallen-DM.

Para-Athletin Katrin Müller-Rottgardt hat gezeigt, dass in dieser Olympia-Saison mit ihr zu rechnen ist. Die sehbehinderte Athletin des TV Wattenscheid 01 holte Gold über 60 Meter bei den Deutschen Para-Meisterschaften in der Halle im thüringischen Erfurt. Bereits im Vorlauf überzeugte sie gemeinsam mit Guide Noel Fiener mit starken 7,99 Sekunden – eine neue Saisonbestleistung. Im Finale sprintete das eingespielte Duo dann zur Goldmedaille in 8,06 Sekunden.

Fußverletzung verhindert ihren Start über 400 Meter

Danach wollte sie eigentlich noch über die 400 Meter angreifen. Der Plan: die Olympia-Norm für Tokio. Doch vor dem Wettkampf verletzte sie sich leicht am Fuß und musste den Lauf deshalb absagen. „Sehr schade“, kommentierte Trainerin Simone Lüth. „Katrin ist sich aber sicher, dass es an einer Blockade im Fuß liegt, wenn die gerichtet ist, kann es bald schon wieder losgehen mit der Vorbereitung auf die Paralympics.“

Trainingskollegin Uta Streckert machte ebenfalls einen guten Wettkampf. Über 200 Meter belegte sie Platz 4 in 38,95 Sekunden, über 60 Meter gab es für sie Platz 6 in 11,14 Sekunden.