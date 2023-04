Fußball Regionalliga LIVE! Wattenscheid 09 in Lippstadt - großes Polizei-Aufgebot

Lippstadt Die SG Wattenscheid 09 ist im Abstiegskampf der Regionalliga zu Gast beim SV Lippstadt. Die sportliche Situation ist brisant. Wir berichten live.

Ein bemerkenswertes Bild rund um die Liebelt-Arena des SV Lippstadt: Ein großes Polizei-Aufgebot erwartet die Fans der SG Wattenscheid 09 vor dem Regionalliga-Auswärtsspiel am Samstagnachmittag: Offensichtlich rechnen die Ordnungskräfte mit vielen mitgereisten Wattenscheidern, zumindest der Gästeblock im Stadion ist vor der Partie allerdings eher spärlich gefüllt. Umso brisanter ist dafür die sportliche Ausgangslage: Die SGW schien vor zwei Wochen schon fast erledigt im Tabellenkeller, l und der Rückzugs-Ankündigung des 1. FC Kaan-Marienborn hat 09 aber wieder eine realistische Chance´- muss dafür aber unbedingt gewinnen.

Trainer Christian Britscho setzt in Lippstadt wieder auf den Doppelsturm, der Wattenscheid zum bislang einzigen Sieg des Jahres geschossen hat: Felix Casalino und Dennis Lerche stürmen wie beim 2:1 in Straelen vor drei Wochen nebeneinander. Außerdem kehren nach einigen Spielen auf der Bank Nico Lucas und Kapitän Marvin Schurig in die Aufstellung zurück. Kim Sane fehlt mit anhaltenden Rückenproblemen.

So sehen die Fans von Wattenscheid 09 ihren „Bullen“ am liebsten: Dennis Lerche jubelt, hier mit Christian Britscho über sein Freistoßtor gegen den 1. FC Bocholt. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

SV Lippstadt 08 gegen SG Wattenscheid 09 - der Liveticker

So spielt die SGW: Neufeld - Schurig, Malcherek, Wiebel - Britscho, Sindermann, Tunga, Lucas, Kaminski (25. Renke) - Lerche, Casalino

So spielt der SVL: Balkenhoff - Allmeroth, Möller, Mika, Matter, Sprekelmeyer, Halbauer, Lee, Ufuk, Altun, Kaiser

14.02 Uhr: Die Partie läuft! Die Fans des SV Lipsstadt haben die Teams beim Einlauf mit Pyrotechnik begrüßt, den Stehplatzbereich in gelben Rauch gehüllt.

1. Minute: Erste Minute, erste Riesenchance für Lippstadt! Eine Flanke von der rechten Seite bekommt die SGW nicht weg - Kilian Neufeld pariert den Lippstädter Abschluss aus kurzer Distanz aber mit einem riesigen Reflex.

6. Minute: Die Anfangsphase gehört den Lippstädtern. Beide Mannschaften haben aber große Probleme mit dem sumpfigen Untergrund.

9. Minute: Gute Freistoßchance für Lippstadt: Nach einem Foul von Malcherek legt sich Henri Matter den Ball am Halbkreis zurecht, halblinks etwa 18 Meter vor dem Tor. Der Ball geht durch die Mauer - dort lenkt ihn ein Wattenscheider zur Ecke ab.

13. Minute: Wieder Neufeld! Wattenscheid wird ausgekontert: Matter steckt den Ball auf Mika Marvin durch, der gut in die Tiefe startet. Marvin zieht mit links aus recht spitzem Winkel ab, Neufeld lenkt den Ball per Fußabwehr am Tor vorbei.

16. Minute: Eine gute Viertelstunde gespielt und bislang ist es hier eine klare Sache: Die Fans des SVL sorgen für gute Stimmung auf den Rängen, auf dem matschigen Rasen gibt ihre Mannschaft den Ton an - Torwart Neufeld hält Wattenscheid bislang im Spiel.

21. Minute: Nächster Abschluss für Lippstadt: Seungwon Lee schießt aber mit link aus rund 20 Metern am Tor vorbei. Wattenscheid bekommt den SVL im Zentrum vor der Dreier-Innenverteidigung selten richtig zu packen.

23. Minute: Tim Kaminski sitzt auf dem Boden, es sieht nicht so aus, als ob es für den Wattenscheider Flügelspieler weitergeht. Er versucht es zwar noch einmal, humpelt aber, hat offenbar Adduktorenprobleme. Edaurd Renke macht sich warm.

25. Minute: Jetzt wechselt die SGW: Renke kommt für Kaminski. Vorher hat die Wattenscheider 22 sich aber noch eine Gelbe Karte abgeholt: Er war an der Außenlinie mit vollem Schwung in Phil Halbauer gerutscht.

32. Minute: Der erste echte Abschluss der SG Wattenscheid: Eduard Renke zieht aus halbrechter Position ab, sein Vollspanschuss geht aber knapp übers Tor.

33. Minute: Und jetzt die verdiente Führung für Lippstadt - ein tolles Tor! Phil Halbauer zieht von links nach innen, lässt sich von Renke und Schurig nicht aufhalten und haut den Ball mit dem linken Fuß in den Winkel. Keine Chance für Neufeld und ein neuer Spielstand: 1:0!

39. Minute: Wieder eine gute Freistoßposition für Lippstadt: Frederik Wiebel stoppt Tim Möller mit einem langen Bein - vorher hatten mehrere Wattenscheider den Lippstädter bei seinem Weg durchs Mittelfeld nicht entscheidend gestört.

40. Minute: Freistoß aus 18 Metern halbrechts - aber sowohl der Schuss von Halbauer als auch der zweite Versuch von Möller kommen nur bis zur Mauer.

42. Minute: Lerche sieht für ein Foul im Mittelfeld die Gelbe Karte - schon die dritte nach Kaminski und eben auch Wiebel.

