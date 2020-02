Bochum. Leichtathletik trifft Urbansports trifft Industriedenkmal: Die Weltpremiere in der Jahrhunderthalle kam an. Auch ohne einen Dutkiewicz-Sieg.

Leichtathletik und Urbansports: Eine glanzvolle Weltpremiere

Ein einziges Mal wich der Veranstalter dann doch vom minutiös geplanten Ablauf ab. Baptiste Boirie sollte kurzerhand einen vierten Versuch starten. Mit einem E-Skateboard rollte er auf die Stabhochsprung-Anlage zu. 5,60 und 5,80 Meter hatte er gemeistert, bei sechs Metern scheiterte der Skateboard-Stabhochspringer, und damit hatte Boirie seine Pflicht eigentlich erfüllt. Doch das Publikum stand auf, applaudierte, wollte ihn noch einmal fliegen sehen. Und Baptiste Boirie flog. Über die sechs Meter hohe Latte hinweg, knapp unterm Stahlgerüst der Jahrhunderthalle. Was für eine Show am späten Freitagabend, nach 22 Uhr.

Begeisterte mit einem Sprung über 6 Meter: Skateboard-Stabhochspringer Baptiste Boirie. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

3:45 Stunden lang dauerte das weltweit bisher einzigartige Sportevent letztlich, diese ersten Viactiv Race-Arts in diesem historischen Raum der Industriekultur. Und kaum einer der rund 1.800 Zuschauer kam es vor wie eine halbe Ewigkeit. Kurzweilig war es, das hörte man auf dem Nachhauseweg immer wieder. Schön. Bunt. Abwechslungsreich. Mit erstklassigen, wenn auch nicht olympiareifen Leistungen von heimischen, nationalen, internationalen Top-Leichtahtleten und von Urbanatix-Spitzenkräften. „Das Publikum war fantastisch und bis zum Schluss aufmerksam“, schwärmte Michael Huke, Manager des Leichtathletik-Vereins TV Wattenscheid 01, der dieses Event federführend in die Welt setzte.

Choreographie mit Lichteffekten und Fontänen beeindruckt

Lichteffekte beim Tanz, das war Lebensfreude pur. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Dazu trug eine Choreographie bei, die das Technik-Team der Jahrhunderthalle bis auf wenige Ausnahmen nahezu perfekt in die Halle zauberte. Wenn die Sprinter und Hürdensprinter die 60-Meter-Linie auf der eigens aus Berlin nach Bochum transferierten Tartanbahn überquerten, schossen Fontänen in die Höhe, ein Hauch von Silvester am 31. Januar. Immer wieder gab es bunte Lichteffekte, Spot aus, Spot an; lockere Interviews mit den Hauptdarstellern direkt nach dem Rennen, gar mitten im Wettkampf wie mit dem Stabhochsprung-Zweiten Karsten Dilla sorgten für Unterhaltung und eine riesige, mitten im Raum schwebende Video-Leinwand dafür, dass niemand ein Zucken, eine Emotion verpasste.

Stars der Leichtathletik, BMX-Radfahrer und Parcours-Läufer begeistern

Artistik pur ist Stabhochsprung schon immer gewesen. Hier wurde die Disziplin auch entsprechend inszeniert. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Stars der Leichtathletik waren dabei, und die Freestyle-BMX-Radfahrer begeisterten mit ihren Salti über die Rampen, die Parcour-Läufer mit ihrer Artistik, die Tänzer (Urban Dance) mit ihrer Dynamik, ihrer Lebensfreude. Dieser moderne Urban Sport sorgte dafür, dass nie Langeweile aufkam zwischen den Wettkämpfen der Leichtathleten, wenngleich zeitlich betrachtet die Leichtathletik klar den Ton angab vor den eher kurzen Vorführungen der Urbanatix-Künstler. Und: Die Zuschauer waren hautnah dran, hockten oder standen direkt an den Anlagen, spürten in den ersten Reihen den Wind, wenn die Weitspringer und Stabhochspringer beim Anlauf Tempo machten.

Stabhochspringer Matt Ludwig schwärmt - Malte Mohr erhält Applaus

Die Leichtathleten standen im Fokus, und sie freuten sich, Sieger wie Verlierer, wenn man von letzterem sprechen mag. „Great event, great atmosphere, thank you, I am happy“, sagte Matt Ludwig, „großartig“ also das alles. Ludwig gewann mit 5,80 Metern den Stabhochsprung-Wettkampf, in dem Lokalmatador Malte Mohr immerhin 5,30 Meter meisterte - im dritten Versuch. Mit Standing ovations.

Im Weitsprung setzte Jovanna Klacynski eine Duftmarke, die Wattenscheiderin sprang mit persönlicher Hallenbestleistung von 6,27 Metern auf Rang drei. „Dieses Meeting ist ja das Baby meines Trainers“, teilte sie strahlend mit. „Und da habe ich ihm versprochen, dass ich mindestens Hallenbestleistung springe.“ Wenn es doch immer so einfach wäre.

Pamela Dutkiewicz hat noch einen weiten Weg vor sich

Pamela Dutkiewicz (Mitte) hat noch vlel Arbeit vor sich, um in Bestform zu kommen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Denn auch Pamela Dutkiewicz hatte sich viel vorgenommen, nach langer Verletzungspause feierte der heimische Star des Events sein Comeback über die 60 Meter Hürden. Man merkte ihr die Anspannung und man sah ihr die lange Auszeit an. Nach mäßigen 8,24 Sekunden im Vorlauf kam das Ass des TV Wattenschedid im Finale des gesamten Events - wie in den Sprint-Finals traten jeweils vier Athleten an – nur auf Rang drei in immer noch mäßigen 8,20 Sekunden. „Ich hätte gern noch mehr Gas gegeben heute, ich weiß, dass viele Menschen heute auch wegen mir gekommen sind“, sagte „Pam Bam“. „Ich benötige jetzt noch ganz viele Rennen, um wieder da anzukommen, wo ich vor der Verletzung aufgehört habe. Ich muss mich zurückkämpfen.“ Die Veranstaltung aber, sagte die Olympia-Hoffnung des TV 01, „war richtig toll“.

Erik Balnuweit sorgt für einen Wattenscheider Sieg

So sahen es auch andere. Wie Erik Balnuweit, der mehrmalige Deutsche Hallenmeister vom TV Wattenscheid setzte sich im Hürdensprint der Männer souverän durch in 7,78 Sekunden. „Ich bin sehr zufrieden, der Abend ist etwas ganz Besonderes für Bochum“, sagte Balnuweit. Bei den Sprintern hatten die Wattenscheider das Nachsehen. Bei den Männern etwa gewann der bestens aufgelegte Harry Aikines-Aryeetey (6,69 Sekunden) und bedankte sich mit einem kleinen Show-Tänzchen passend zur Show. Und auch drei Wattenscheider Para-Athleten mit unterschiedlichen Behinderungen – Katrin Müller-Rottgardt, Uta Streckert und Simon Theis – bekamen reichlich Applaus für ihren 60-Meter-Sprint.

Organisator Peter Schnabel setzt auf eine Neuauflage

Ein Blick in die Halle. Alles kompakt, die Zuschauer waren ganz nah dran. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Peter Schnabel, der Viactiv Race-Arts-Organisator, bilanzierte genüsslich: „Ich bin einfach extrem glücklich, dass wir das alle gemeinsam so toll über die Bühne gebracht haben, und den Menschen in Bochum gezeigt haben, wie geil Sport sein kann. Die Mühe der letzten drei Jahre hat sich wirklich mehr als gelohnt, es war ein toller Abend. Nach dieser Show müssen alle Partner heiß auf das nächste Jahr sein.“ Erste Gespräche gab es bereits, die Signale stehen auf Grün für eine Neuauflage im Januar 2021.