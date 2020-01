Kreisauswahl Bochum gewinnt U12-Sichtungsturnier in Kaiserau

Die Bochumer Kreisauswahl hat den U12-Sichtungswettbewerb des Verbandes, den 49. ARAG-Cup, gewonnen. In Kaiserau setzte sich das Team von Trainer Peter Lange nach drei langen Turniertagen im Finale gegen die Auswahl des Kreises Ahaus/Coesfeld II mit 4:1 durch.

Für den Kreis Bochum war es bereits der neunte Erfolg beim Hallensichtungswettbewerb des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW). Platz drei ging an das Team des Kreises Bielefeld, das sich gegen den Kreis Hagen im „kleinen“ Finale mit 2:1 durchsetzte.

Zwei Niederlagen zum Turnierstart

30 Stützpunktauswahlen konnten sich in Kaiserau präsentieren. 202 Spiele gab es beim ARAG-Cup. Dabei fielen 647 Tore. Viele erzielten die Bochumer. In die Vorrunde startete das Team von Peter Lange mit einem 1:3 gegen den Kreis Gütersloh und einem 1:3 gegen Ahaus/Coesfeld II. In den fünf Spielen danach gab es ausschließlich Siege. Als Gruppenzweiter ging es in die Zwischenrunde. Dort gab es ein Remis und drei Siege. Die Bochumer zogen als Sieger ihrer Zwischenrundengruppe ins Halbfinale ein. Dort gab es einen 1:0-Sieg gegen den Kreis Bielefeld.

Im Finale ging es dann erneut gegen Ahaus/Coesfeld II. Den zweiten Vergleich gewannen die Bochumer klar mit 4:1.