Julia Ritter sichert TV Wattenscheid die erste DM-Medaille

Julia Ritter holte bei der DM in Leipzig die erste Medaille für den TV Wattenscheid 01.

Leipzig. Der TV Wattenscheid 01 hat seine erste Medaille bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig. Kugelstoßerin Julia Ritter sicherte sich Bronze.

Der TV Wattenscheid 01 hat seine erste Medaille bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig. Julia Ritter sicherte sich die Bronzemedaille. Dabei hatte haderte sie im Wettkampf lange mit ihren Leistungen. Sie hatte Fehlversuche und blieb erst mal deutlich unter ihrem Leistungsvermögen.

Erst der fünfte Versuch brachte dann die erhoffte Medaille. Die Kugel flog auf 17,46 Meter. „Das war so eine Achterbahnfahrt“, sagte sie. „Ich wusste erst gar nicht so richtig, wo ich war, ich war auch nervös, was ich gar nicht von mir kenne. Aber dann hat es ja doch geklappt, das ist eine gute Weite, die, glaube ich, drittbeste, die ich je gestoßen habe. Jetzt habe ich meine erste Medaille bei den Erwachsenen gewonnen, ich freue mich total.“

Einen gute Wettkampf zeigte auch ihre Vereinskollegin Hanna Meinikmann. Zweimal überbot die junge Wattenscheiderin ihre persönliche Hallen-Bestleistung, das brachte Platz fünf mit 16,70 Metern. „Der erste Stoß war technisch richtig schlecht, ging aber trotzdem weit“, sagte Meinikmann. „Da dachte ich mir schon: heute geht richtig viel.“