Hordels Trainer Wortmann: „Wir sollten noch geduldiger sein“

Für die DJK TuS Hordel steigt im letzten Spiel der Hinserie ein Auswärtsduell: In Marl treffen die Bochumer auf den aktuell Tabellenelften TuS 05 Sinsen (14.30 Uhr, Schulstraße). „Trotz unserer Serie bleiben wir demütig. Wir wissen, wo wir mit unserer Runderneuerung herkommen und wollen jetzt einfach mal schauen, was noch so geht“, erklärt Hordels Trainer Holger Wortmann, dessen Team in der Vorwoche dank eines Last-Minute-Treffers mit 2:1 über die SG Neheim triumphieren konnte.

Damit ist Hordel vom fünften auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. In der gesamten Saison mussten die Bochumer, die mit elf Gegentreffern die mit Abstand beste Defensivleistung der Staffel stellen, erst eine Niederlage einstecken. Seit Mitte September ist Hordel nun bereits unbesiegt. „Sinsen wird aber dennoch eine sehr harte Nuss“, sagt der Coach, der in Marl höchstwahrscheinlich auf einen alten Bekannten der Hordeler treffen wird. Julian Stöhr, der fünf Jahre lang für die Bochumer kickte, spielt nun seit Saisonbeginn für die Mannschaft aus dem Kreis Recklinghausen.

Sinsen agiert selbstbewusst

„Sinsen hat eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Die werden sicherlich sehr selbstbewusst auftreten“, so Wortmann. Und in der Tat, ein selbstsicherer Gegner wird zu erwarten sein: Sinsen ist seit drei Spielen in Folge unbesiegt und wird auf weitere Punkte hoffen, um den derzeit noch recht geringen Abstand auf die Abstiegsplätze weiter zu vergrößern.

Personell gibt es für die Bochumer keine großen Veränderung im Vergleich zur Vorwoche: Lediglich Said Daoud, der an der Leiste operiert werden musste, fällt definitiv aus. Hinter dem Einsatz von Fidele Ngankam (Zerrung) steht indes noch ein Fragezeichen. Wortmann: „Wir sollten in Sinsen auf jeden Fall noch ein wenig geduldiger sein. In der letzten Woche war es teilweise noch zu hektisch und wir haben zu viele Zweikämpfe im Mittelfeld verloren.“