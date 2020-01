Hordel fordert mit Debütant den Oberligisten Ahlen heraus

Die Hallenrunde liegt hinter den Teams im Fußballkreis Bochum, am Wochenende verlagern sich die Spiele wieder auf Kunstrasen. Die Bochumer Westfalenligisten testen beide am Sonntag um 15 Uhr: Die DJK TuS Hordel hat mit RW Ahlen einen großen Namen an der Hordeler Heide zu Gast, Concordia Wiemelhausen tritt beim Kreisligisten RW Stiepel an (Kemnader Straße).

„Das ist für uns ein absoluter Härtetest “, sagt Hordels Trainer Holger Wortmann. Vor dem Test gegen den Oberliga-Dritten ist die personelle Situation allerdings angespannt. Unter anderem fällt die komplette Viererkette aus. „So können sich eben andere empfehlen. Für die Jungs ist das Spiel ein Highlight. Ich bin selbst neugierig, wie wir uns gegen ein derartiges Top-Team schlagen“, so Wortmann. Zu seinem Debüt kommen soll Neuzugang Emrah Uzun.

Erster Freiluft-Auftritt für Hallen-Vizemeister Wiemelhausen in Stiepel

Beim Hallen-Masters unterlag Wiemelhausen (l., Ozan Simsik) gegen DJK Wattenscheid (Dennis Löhr) im Finale. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Während Hordel schon zwei Testspiele hinter sich hat, wird es für Concordia Wiemelhausen, Zweiter bei den Hallen-Stadtmeisterschaften, am Sonntag der erste Freiluft-Auftritt im neuen Jahr. In den ersten Wochen wurde vor allem an den Grundlagen gearbeitet.

Große Erwartungen hat Trainer Jürgen Heipertz noch nicht: „Das wird ein erstes Auflaufen. Aber ich kann sagen, dass die Jungs motiviert sind, das Team macht einen guten Eindruck.“ Nicht mit dabei ist Marco Costanzino, der sich bei den Sparkassen Masters erneut an der Schulter verletzt hat und länger ausfallen wird.

Landesligist DJK Wattenscheid besiegt den TuS Harpen

Nach dem 2:0-Erfolg über den SC Union Bergen vor knapp über einer Woche fing sich Bezirkligist TuS Harpen im zweiten Test nun eine Niederlage ein. Gegen den Landesligisten DJK Wattenscheid verlor Harpen mit 0:2.

„Das war dennoch ein sehr gutes Spiel mit einer hohen Intensität. Das Ergebnis spielt eigentlich keine Rolle“, so TuS-Trainer Ingo Bredenbröcker. Nach dem recht frühen 0:1 (17./Torschütze Rene Löhr) hielt Harpen stark dagegen und erspielte sich auch Chancen zum Ausgleich, scheiterte jedoch immer wieder am stark aufgelegten DJK-Keeper Christian Vilz.

Im zweiten Durchgang wechselte Bredenbröcker schließlich durch und gab somit auch einigen Reservisten die Chance, sich zu zeigen. „Am Ende hatten wir schon ein deutliches Übergewicht. Wichtig war vor allem, dass wir die Null gehalten haben. Das war ein guter Test“, resümierte Wattenscheids Trainer Manfred Behrendt. Für die Entscheidung sorgte sein Offensivspieler Marvin Fahr, der den Ball zum 2:0 (77.) über die Linie drückte.

Wattenscheider Derby: DJK empfängt Schwarz-Weiß 08

Am Sonntag kommt es zu einem interessanten Testspiel auf dem Kunstrasen-Platz Am Stadtgarten. Die DJK Wattenscheid empfängt den ambitionierten Bezirksliga-Zweiten SW Wattenscheid 08 zum Derby (Anpfiff 15.15 Uhr).